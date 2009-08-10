99 درصد لباس و کفشهای چینی موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصر ابراهیمی ظهر امروز در نشست با صادرکنندگان استان زنجان افزود:‌ در برخی موارد نیز کالاهای چینی که از طریق گمرک وارد می شوند دارای تعرفه پایینی هستند.

وی با بیان اینکه ایران به لحاظ منابع چیزی از کشور چین کم ندارد،‌ گفت: باید با کاستن از هزینه های زائد، قیمت تمام شده تولیدات را به حد مطلوب برسانیم تا کالاهای ایرانی توان رقابت بیشتری را در بازارهای جهانی پیدا کنند.

ابراهیمی،‌ بر لزوم آشنایی بیشتر صادرکنندگان با قوانین و مقررات گمرکی تاکید کرد و افزود: ‌ آشنایی با این قوانین از عوامل مهمی است که موجب احقاق حقوق مراجعین به گمرک خواهد شد.

وی انبارداری، خواب سرمایه،‌ تخلیه و بارگیری در گمرک را از جمله هزینه هایی عنوان کرد که زیان هنگفتی را به صادرکنندگان تحمیل می کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در کشورهای صنعتی، کالاها به ندرت در گمرک تخلیه می شوند، اضافه کرد:‌ تخلیه در انبارها جز هزینه هیچ عایدی برای گمرک ندارد.

وی به مشکلات موجود در گمرک زنجان اشاره کرد و یادآور شد:‌ با وجود جابجایی گمرک به مقر اصلی، هنوز برخی مشکلات صادرکنندگان این استان به قوت خود باقی است.

ابراهیمی در ادامه قیمت پایین مالاهای چینی را یکی از معضلات کشور عنوان کرد و تصریح کرد: 99 درصد لباس و کفشهای چینی به صورت قاچاق وارد کشور می شود و در برخی از موارد که کالایی از طریق گمرک وارد می شود وزارت صنایع معتقد است تعرفه آنها پائین بوده و مانمی توانیم تعرفه آنرا تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه کشور ایران از حیث منابع چیزی از چین کم ندارد، گفت: ما باید بتوانیم با کاستن از هزینه های زائد قیمت تمام شده را به حد مطلوب برسانیم تا کالاهای ما توان رقابتی پیدا کنند.

کلانتری عضو هیئت رئیسه اتاق زنجان نیز در این نشست با اشاره به قیمت کالاهای چینی واردات بی رویه این نوع کالاها را به ضرر تولیدکنندگان داخلی دانست و خواستار حل این معضل شد.

از دیگر سوالات عنوان شده در این نشست ثابت بودن نرخ ارز طی پنج سال گذشته بود که در این زمینه صادرکنندگان معتقد بودند طی سالهای گذشته هر سال هزینه های تولید 20 درصد رشد یافته است این در حالی است که نرخ ارز سالهاست تغییر چندانی نداشته و این موضوع زیان قابل ملاحظه ای را به تولیدکنندگان تحمیل می کند هر چند ابراهیمی نیز با این مطالب موافق بود اما وی تغییر سیاستهای پولی را به زیان کشور دانست اما تاکید کرد برای حل این مشکل تمام تلاش خود را خواهد کرد.

ایجاد امکان ترخیص بدون اخذ مجوز، واردات و صادرات کالاها با برندهای مشهور بدون انجام تشریفات گمرکی از جمله خواسته های صادرکنندگان استان بود که در این نشست مطرح شد.

ابراهیمی نبود امکانات کافی و کمبود نیروی انسانی در گمرک زنجان را از جمله مهمترین مشکلات تجار این استان ذکر کرد و گفت:‌ این مسئله منجر به انجام تشریفات گمرکی در سایر گمرکات کشور می شود که این امر درآمد حاصله از ترخیص کالا را عاید دیگر استانها می کند.