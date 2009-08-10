اتحادیه کشوری موسسات قرآنی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدمهدی بحرالعلوم ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات موسسات قرآنی در گرگان افزود: این اتحادیه تا پایان سال جاری در کشور راه اندازی می شود و در رفع برخی مشکلات فراروی اتحادیه های قرآنی موثر است.

وی اظهار داشت: مراکز قرآنی و مردمی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و در مورد فعالیتهای قرآنی این مراکز باید به ابعاد مختلف آن توجه کرد.

بحرالعلوم بیان داشت: مهمترین مسئله درباره موسسات قرآنی، امکانات مادی موسسات است که در امر اجرایی آن تأثیر بسزایی دارد.

معاون ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم کشور بیان داشت: مراکز قرآنی و مردمی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و برای واگذاری موسسات باید به امکانات و نوع آن دستگاه و موسسات توجه کرد و با توجه به شرایط و امکانات از آنها انتظار داشت.

حجت الاسلام حسن نیشابوری مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان نیز گفت: این اتحادیه که از سال 86 شکل گرفت و از طریق استانداری و تبلیغات اسلامی مجوز فعالیت داده شد.

تاجیک مدیرعامل اتحادیه گفت: آئین نامه اجرایی، به کارگیری نیرو اداری در اتحادیه، تقسیم کار به تناسب کار، آموزش مدیران، تشکیل مجمع خیرین و تشکیل صندوق قرض الحسنه پشتوانه ای برای حل مشکلات جاری خواهد بود.

وی اظهار داشت: مراکز مردمی باید با توجه به امکانات و منابع موجود سنجیده شوند و با این شرایط آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.