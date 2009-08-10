منابع و مصارف بانکهای کردستان هیچگونه همخوانی با هم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منوچهر رضانیا ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال استان که در محل مدیریت امور شعب بانک ملی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل ضعف در زیرساختهای اقتصادی میزان منابع و مصارف بانک ملی هیچگونه همخوانی با هم ندارد.

وی ادامه داد: کمبود واحدهای صنعتی و کارخانجات بزرگ در استان کردستان باعث شده که میزان منابع بانکهای عامل استان با مصارفشان با هم همخوانی نداشته و این مهم بر روی میزان پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیز موثر است.

رئیس امور شعب بانک ملی استان کردستان یادآور شد: بانکهای عامل استان در طول سال گذشته برای جبران منابع خود از اعتبارات بانک مرکزی استفاده کرده اند و این روند به هیچ وجه به نفع سیستم بانکی کردستان نیست.

رضانیا با اشاره به کل منابع مالی بانکهای استان کردستان در طول سال 87 افزود: کل منابع مالی بانکهای عامل استان کردستان در سال گذشته 9 هزار و 430 میلیارد ریال بوده که در مقابل میزان مصارف به بیش از 14 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به رفع مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن مهر در استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن مهر در بانکهای کردستان وجود ندارد و متقاضان می توانند با مراجعه به بانکهای تعیین شده نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای عامل کردستان عنوان کرد: در حال حاضر در بانک ملی استان سهم بانک در پرداخت تسهیلات به هزار و 400 واحد مسکن مهر به حساب متقاضیان وارد شده و از ابتدای سال تا کنون تنها 40 درصد با پرداخت سهم آورده نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کرده اند.

رضانیا با اشاره به اجرای طرح بنگاه های زودبازده در استان کردستان گفت: اجرای این طرح موفقیت آمیز بوده و بانک ملی نیز در اجرای طرحهای بزرگ در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات نقش فعالی را بر عهده داشته است.

وی در پایان با تقدیر از خبرنگاران حاضر در این جلسه بیان کرد: ما براساس میزان همکاری و تعامل خبرنگاران با بانک ملی در طول سال گذشته این 12 نفر را به عنوان خبرنگاران فعال معرفی و از آنها تجلیل کرده ایم.