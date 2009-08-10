به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی خواجه پیری رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور و همچنین رئیس نمایشگاه قرآن دوشنبه 19 مرداد در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امسال نمایشگاه قرآن به منظور ایجاد شرایط مناسب برای بازدیدکنندگان شهرستانی شش روز قبل از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد .

خواجه پیری با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال با تغییراتی همراه است، گفت: بخش امور استانها بخش جدیدی است که به نمایشگاه اضافه شده، در این راستا از استانهایی که علاقمند به حضور در نمایشگاه قرآن بودند و آثار و عملکرد آنان نیز در حد نمایشگاه قرآن بود دعوت شده و امسال شاهد حضور 12 استان در این نمایشگاه هستیم.

مشاور وزیر ارشاد افزود: برای جلوگیری از تکرار، هر ناشری فقط اجازه فروش محصولات خود را دارد، همچنین، با ایجاد یک فروشگاه مرکزی کتاب، دیگر ناشرانی که امکان حضور در نمایشگاه را نیافته اند، از این بخش استفاده می کنند .

رئیس نمایشگاه قرآن با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال با شعار "توسعه مفاهیم قرآنی و خدمات حداکثری" برگزار می شود، گفت: در نمایشگاه قرآن امسال از 10 خادم قرآنی که بیش از 80 سال سن دارند و در سالهای گذشته نیز به عنوان خادمان قرآن کریم شناخته شده‌اند، تجلیل خواهد شد.

خواجه پیری در ادامه اعلام کرد: نمایشگاه قرآن امسال به صورت آنلاین به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی از طریق شبکه جهانی اینترنت پخش می‌شود و علاقمندان به قرآن کریم در سراسر دنیا می‌توانند از نمایشگاه به صورت مجازی دیدن کنند .

به گفته وی نمایشگاه امسال 25 مرداد بعد از نماز مغرب و عشا افتتاح و زمان بازدید نیز در روزهای عادی از ساعت 16 تا 24 و روزهای تعطیل از 14 خواهد بود.