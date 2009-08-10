26 اثر در بخش آئینی و سنتی جشنواره تئاتر بانوان حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بازخوانی بخش آیینی و سنتی این جشنواره متشکل از شهرام کرمی، مجید گیاهچی و حمیدرضا آذرنگ از میان 60 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره 26 اثر را برای مرحله بازبینی انتخاب کردند. نمایشنامه‌های "نقل زنان سنگی" و "شعبده و طلسم" چیستا یثربی، "قصه ماه پنهان" بهرام بیضایی، "جی‌جی وی‌‌جی" نسرین اسدی، "واقعه در مجلس سودابه‌ خوانی" حسین کیانی، "ورثه آمیز جعفر" شه‌ناز روستایی و "خواستگاری آبجی خانم" فهیمه میرزاحسینی به صورت قطعی به مرحله بازبینی رسیدند.



نمایشنامه‌های "نه سهراب رستم که تهمینه مرد" نوشته علی فرهادپور، "مهمانی" مهسا دهقانی‌پور، "نیله سوار" احمد و امید مردانی بروجنی، "افسانه باران" هومن روح تافی، "سیاووش" مرضیه ناصری کریموند، "اپرت خانمانه" مریم کاظمی، "شبیه‌خوانی راهبه مسیحی" زهره غلامی و "اسفندگان" جواد انصافی نیز به صورت مشروط در بخش صحنه‌ای به مرحله بازبینی راه پیدا کردند.



در بخش میدانی چهار نقالی "امیرارسلان نامدار" سارا عباسپور، "رخسار شیرین" معصومه عموری، "نبر گردآفرید" شیرین امامی و "نقل بیژن و منیژه" ساقی عقیلی به صورت قطعی و نقل‌های "رستم و تهمینه"، "سهراب و گردآفرید"، "نبرد سیاووشان" و "گردیه" ساقی عقیلی، "زال و رودابه" فاطمه حیدری‌فر، "مده‌آ" مونا گلپایگانی و "گردآفرید" مرجان صادقی نایینی به صورت مشروط به مرحله بازبینی معرفی شدند.



گروه‌هایی که آثار نمایشی آن‌ها در مرحله بازخوانی پذیرفته شده است از شنبه 24 مردادماه می‌توانند برای دریافت سالن تمرین به دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند. هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان 28 آبان‌ماه در فرهنگسراها، بوستان‌ها و سالن‌های نمایشی شهر تهران برگزار خواهد شد.

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