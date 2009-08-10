به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن گویندگان جوان ضمن تبریک روز خبرنگار به مناسبت این روز از خبرنگاران علاقمند به هنر دوبله دعوت می‌کند با حضور در دفتر انجمن از مزیت تست رایگان و خارج از نوبت برخوردار شوند و آخرین محصولات دوبله شده در انجمن گویندگان را نیز دریافت کنند.

خبرنگاران می‌توانند روز سه‌شنبه 20 مردادماه از ساعت 14 تا 16 با همراه داشتن کارت خبرنگاری به محل انجمن در فلکه دوم صادقیه، ابتدای بلوار فردوس، نرسیده به چهارراه مخابرات، پلاک 112، طبقه دوم مراجعه کنند و تست دوبله دهند.

انجمن گویندگان جوان ششم تیرماه 84 با مجوز وزارت کار و وزارت ارشاد فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و بعد از گذشت چهار سال با دوبله نزدیک به 700 فیلم و انیمیشن برای شبکه‌های صدا و سیما، شبکه نمایش خانگی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملل حضوری فعال درعرصه دوبله داشته است.

از محصولات انجمن می‌توان به "ماشین‌ها"، "در جستجوی نیمو"، "گارفیلد 2"، "شگفت‌انگیزان"، "شرک"، "رئیس مزرعه"، "طعمه کوسه"، "روبات‌ها"، "عصر یخبندان"، "کارخانه هیولاها"، "کبوتر بی‌باک"، "هورتن"، "موشپزباشی"، "فرزندان بشر"، "پاندای کنگ‌فوکار"، "خرگوش مخملی"، "هیولاها علیه بیگانگان"، "کابوس پیش از کریسمس"، "کورالاین" و... اشاره کرد.