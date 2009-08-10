سرمربی تیم فوتسال کرمان کناره گیری کرد/ از نظر مالی شرمنده بازیکنان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، محسن لنگری سرمربی تیم فوتسال کرمان به دلیل نامعلوم از ادامه حضور خود در همراهی تیم هیئت فوتسال کرمان در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور انصراف داده است.

مدیر فنی تیم فوتسال کرمان در این زمینه به خبرنگار مهر در کرمان گفت: لنگری تنها در بازی اول در کنار تیم بود و پس از بازی اول از ادامه همکاری با تیم صرف نظر کرده است.

رضا یوسفی افزود: در حال حاضر مهدی توکلی سرمربی تیم فوتسال کرمان است و مهدی هادی زاده هم وی را به عنوان مربی همراهی خواهد کرد.

وی گفت: این مربیان دارای مدرک بین المللی می باشند و قبلا در کنار تیم بوده اند.

یوسفی با اشاره به اولین پیروزی تیم در لیگ امسال پس از مدتها از بازیهای تیم گفت: مطمئنا تیم جوان ما امسال یکی از شگفتیهای لیگ خواهد بود.

وی محدوده سنی بازیکنان تیم را بین 18 تا22 سال ذکر کرد و گفت: ما از لحاظ مالی شرمنده بچه ها هستیم امیدواریم با کمک مسئولین هیئت فوتبال زودتر بتوانبم با جذب اسپانسر مشکلات آنان را مرتفع کنیم.

تیم فوتسال کرمان پنج شنبه این هفته میزبان تیم فولاد گستر تبریز خواهد بود.



