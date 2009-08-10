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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

نصرآزادانی خبر داد:

آغاز عملیات تثبیت و تحکیم محدوده نشست کرده در خیابان نواب

آغاز عملیات تثبیت و تحکیم محدوده نشست کرده در خیابان نواب

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت: عملیات تثبیت و تحکیم بخشی از رفیوژ میانی خیابان در محدوده تقاطع کلهر و نواب که روز گذشته به دلیل وجود قنات و رطوبت خاک نشست کرد، از عصر یکشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصر آزادانی اظهارداشت: تمام تلاش ما بر این است که تا 3 روز آینده مشکل ترافیکی محدوده نشست خیابان برطرف شود.

وی افزود: مسایل ناشناخته در زیرزمین  شهر تهران مانند قناتها، تاسیسات شهری، بافت قدیمی و فرسوده و نبود اطلاعات لازم باعث شده گاهی اوقات حوادثی نظیر آنچه حدود سه سال گذشته در خیابان مصطفی خمینی به دلیل وجود کانال آب زیرزمینی رخ داد، اتفاق بیفتد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران تاکید کرد: هم اکنون در محدوده اطراف محل نشست کرده در خیابان نواب  شاخص هایی نصب شده تا از رشد ترک جلوگیری کند و به همین دلیل مشکلی خانه های اطراف را تهدید نخواهد کرد.

نصر آزادانی در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون وارد آمدن خسارات به تونل توحید در اثر وجود قنات در این محدوده اظهارداشت: خوشبختانه آسیب خاصی به تونل وارد نیامده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ادامه داد: هم اکنون مشغول رفع مشکل سطح خیابان و آماده سازی این قسمت برای تردد خودروها هستیم.

نصرآزادانی در مورد ادعای برخی رسانه ها در خصوص تناقض گویی مدیران شهری درباره این نشست خیابان تصریح کرد : برخی رسانه ها با منابع متفاوتی تماس می گیرند و آنها نیز دیدگاه خود را بیان می کنند که البته اظهارات مسئولانی که ارتباط تخصصی  با این مسئله ندارند ، نمی تواند به طور کامل صحت داشته باشد.

کد مطلب 927259

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