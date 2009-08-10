گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: نقد عملکرد خوب یا بد حاکمان در رسانه‏ها از جمله وظایف خبرنگاران است که به بالندگی نظام و نیز پاسخگوبودن مسئولان یاری می‏رساند. حجت‌الاسلام دکتر سید شکرالله زندوی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بندرعباس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: روز خبرنگار، یادآور مجاهدتهای مخلصانه انسانهایی است که عاشقانه برای آگاهی و دانایی در جامعه تلاش می‌کنند و هدفشان بهبود شرایط جامعه و پیشرفت و ترقی آن است. وی با اشاره به نقش خبرنگاران در روابط حاکم میان مردم و مسئولان افزود: در دنیای کنونی که همگان سرگرم کار خویشند و چندان به عملکرد حاکمان و نقد و بررسی آنها توجه ندارند، این خبرنگاران رسانه‏ها هستند که با تیزهوشی و دقت، نقش واسطه بین مردم و مسئولان را ایفا می‏کنند، ضمن اینکه آنها از یک طرف درددل مردم را می‏شنوند و به مقامات بالا انتقال می‏دهند و از سوی دیگر پاسخهای مسئولان را به آگاهی مردم می‏رسانند.

- مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی کردستان با توجه به نقش مهمی که جوانان در مسائل دینی ایفا می کنند، آنان را علمدار مسائل دینی و سیاسی و فرهنگی دانست. حجت الاسلام حسین بکتاش اظهار داشت: سازمانها و مراکز دینی در قبال جوانان مسئول هستند و باید با برگزاری برنامه‌های ویژه مذهبی در رشد و تقویت بنیه دینی آنان تمام تلاش خود را به کار برند. وی افزود: یکی از علل سست شدن بنیه و معرفت دینی جوان، ترویج فرهنگ ظاهرگرایی در مسائل دینی است. بسیاری ازافراد می‏کوشند صورت دین داری ایجاد کنند، بدون آنکه به اصل دین و فهم آن بپردازند که این امر آسیبهای فراوانی به رشد و پویایی ادیان وارد کرده است. این مسئول خاطرنشان کرد: برای نمونه، شرکت در پاره‏ای از مراسم مذهبی، گاهی به صورتی در می‏آید که با نوعی اکراه همراه است و چه بسا افراد در ظاهر خود را با آن وفق دهند، ولی در نهاد خود به آن بی‏میل باشند.

- خبرگزاریهای فارس، رسا، ایسکانیوز و شبستان در نامه‌هایی جداگانه به مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از روابط عمومی اداره کل تقدیر کردند. در قسمتی از این تقدیرنامه ها آمده است: "در عصر کنونی که پیشرفتهای شگرف علمی و بروز تحولات بنیادی در حوزه اطلاع رسانی بر جهان خودنمایی می کند، رسانه های جمعی به عنوان اهرمهایی قدرتمند در تمام عرصه ها مطرح هستند. بی شک رسانه قویترین و پویاترین ابزار در جهت تنویر افکار عمومی و زاییده روح های متعالی است. بدون تردید اهدافی که در رسانه ها به عنوان افکار عمومی طراحی شده، جز با کوشش و تلاش مدیرانی فعال، با انگیزه و توانمند چون آقای محمدحسن مقدم نیا که در ارتباط تاثیرگذار با رسانه ها نقشی بی بدیل دارند، میسر نخواهد شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: مدیریت منسجم بهترین مانع در برابر آسیبهای دینی است. حجت‌الاسلام علی دشتکی اظهار داشت: مدیریت و تشکیلات منسجم بهترین مانع در برابر آسیبهای جدی در تبلیغ دین است که با مدیریت منسجم می‌توان از موازی کاری و تعارض اقدامات نهادهای مختلف با یکدیگر برای نتیجه مطلوب پیشگیری کرد. وی به اهمیت موضوع آسیبهای تهدید کننده تبلیغ دین اشاره کرد و افزود: اساسا هر موضوعی بر اساس اهمیت خود در معرض تهدید و آسیب قرار دارد، حال با توجه به اهمیت تبلیغ دین در جامعه مشخص می‌شود که چه آسیبهایی این حوزه را تهدید می‌کند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، فاصله گرفتن مردم از علما را سبب رونق یافتن بازار مدعیان دروغین در عصر غیبت عنوان کرد. حجت الاسلام کاظم لطفیان در جمع مردم روستای پیشبر زیرکوه ضمن بیان ویژگیهای منتظران واقعی امام عصر (عج) خاطرنشان کرد: منطق امامت خوشرویی و مهربانی با مردم است و معرفی چهره های خشن از امام زمان(عج) از نقشه های شوم دشمان تشیع است. لطفیان خاطرنشان کرد: برای زمینه سازی ظهور امام زمان(عج) نیاز جدی به ارتباط تنگاتنگ مردم با علما احساس می شود چرا که فاصله گرفتن مردم از علما به عنوان هادیان عصر غیبت، بازار مدعیان دروغین را رونق می بخشد.

- معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه امروزه تلاش دشمن تحت عنوان شبیخون و تهاجم فرهنگی در حال گسترش است تا نسل جوان ما را از فرهنگ غنی دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی دور نگه دارد، بر برنامه‌ریزی دقیق از سوی دستگاههای فرهنگی برای نسل جوان تأکید داشت. حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد ادامه داد: در کنار حرکت دستگاههای فرهنگی نقش پدر و مادرها برجسته تر است و اگر در راستای کارهایی که تحت عنوان فعالیتهای دینی انجام می شود، والدین نیز با نهادهای مربوطه همکاری داشته باشند، در آینده ای نزدیک شاهد نتایج خوب و مثمر ثمری خواهیم بود و مسئولان نیز می توانند مسئولیت خود را نسبت به جوانان به نحو احسن به پایان رسانند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بعضی مواقع ما در جشنهای مذهبی دچار افراط و تفریط می شویم و الگوی مناسبی برای برگزاری مراسم نداریم. حجت الاسلام حمید عظیمی طی سخنانی در جمع اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان آذربایجان شرقی افزود: لازم است بازخوانی اعیاد اسلامی را جدی بگیریم و بحثهای معرفتی را مد نظر قرار داده و کمتر به بحثهای احساسی قضایا بپردازیم، ضمن اینکه باید بحث مهدویت را به‌صورت اصولی واسلامی بسط و گسترش دهیم. وی افزود: بحثهای احساسی زودگذر هستند و دارای پیامهای عمیق نیستند که به همین دلیل زود از خاطرها حذف می‌شوند.

- مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: در قالب برنامه های قرآنی بیش از 14 هزار نفر در استان تحت پوشش قرار گرفته اند. حجت الاسلام عزیز صابر افزود: از این تعداد 11هزار و 594 نفر در رشته های آموزش قرائت سطح یک و دو و مفاهیم سطح یک شرکت کرده اند. وی ادامه داد: 242 قرآن آموز در رشته تربیت معلم قرائت سطح یک در قالب 11 دوره و 22 نفر نیز در قالب یک دوره در رشته تربیت معلم مفاهیم قرآن کریم آموزشهای لازم را دیده اند.

- معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی به‌منظور ارائه گزارش عملکرد این مجموعه، در نشستی خبری با عنوان "برنامه‌های سال جاری" در جمع خبرنگاران رسانه‌ها حضور می‌یابد. این نشست خبری در خیابان ولی‌عصر(عج)، ابتدای خیابان زرتشت غربی، ساختمان شماره دو سازمان(نواب)، طبقه اول، سالن اجتماعات با حضور حجت‌الاسلام اسماعیل فلاح برگزار می‌شود. در این راستا نمایندگان رسانه‌های گروهی به‌منظور دریافت اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این نشست می‌توانند با شماره‌های 09329509686 و 66468440 آقای آرمین سلیمانی؛ مسئول امور رسانه‌ای سازمان تماس حاصل کنند. زمان برگزاری این برنامه امروز نوزدهم مردادماه است.