لشکری اسوه فداکاری برای تمام وارثان دستاوردهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شهادت میراث جاودانی است که در تمامی اعصار به امت اسلامی عظمت و بالندگی داده و شهیدان حماسه سازان نستوهی هستند که با شهادت و ایثار جان خویش حیات معنوی را در کالبد جامعه تزریق می کنند.

هشت سال دفاع مقدس و ظهور تربیت یافتگان فرهنگ عاشورا و طلوع ستارگان درخشانی چون آزاده جانباز امیر سرتیپ خلبان حسین لشکری، خود به تنهایی عظمتی سترگ را موجب گردیده است. آری دفاع مقدس ملت نستوه ایران بستر طلوع و بالندگی این چنین فرزانگانی بود که به یک اشاره دوست، ره صد ساله را یک شبه طی نمودند و آسمان و عرش برین را تا ابد جایگاه عزت و سربلندی خویش قرار دادند.

در ادامه بیانیه بنیاد حفظ آثار چنین آمده است: سلام و صلوات خداوند بر روح امیر خلبان حسین لشکری، با سابقه ترین آزاده ایرانی که 18 سال اسارت در چنگال رژیم بعثی عراق را تحمل کرد تا اسوه فداکاری و ایثار برای تمام جوانمان و وارثان دست آوردهای هشت سال دفاع مقدس باشد. بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس عروج آسمانی این امیر دلاور ارتش را به خانواده وی و ملت ایران تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای آن شهید از خداوند خواستار است.

گفتنی است در نهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس که به همت بنیاد حفظ آثار برگزار شد کتاب "6410" امیر خلبان حسین لشکری در بخش خاطره حائز رتبه اول شد.