سازمان ملل عمق فاجعه مواد مخدر را دریابد

به گزارش خبرگزاری مهر، دری نجف آبادی در سمینار آموزشی در زمینه تکنیکهای مبارزه با پولشویی که صبح دوشنبه برگزار شد افزود: امروزه بهره برداری و تولید روزافزون مواد مخدر و روان گردان و شبکه های فرامرزی قاچاق- لابراتورهای تولید مواد مخدر و صنعتی- بالا رفتن عیار مواد مخدر- افزایش و میزان مرفین در آن- پولشویی و چرخش مالی عواید ناشی از جرم در شریانهای اقتصادی جهانی یک زنگ خطر جدی برای ملتهاست.

وی ادامه داد: به جای استهلاک انرژی در برخورد با معلولها، ریشه یابی علل جرایم سازمان یافته و پیشگیری از آن ضرورت دارد چرا که زنگ خطر مواد مخدر به صدا درآمده است و مقابله با آن جدیت و حساسیت مضاعف می طلبد.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: دامنه فساد و هنجار شکنی امروز با گذشته قابل مقایسه نیست؛ امروز زمینه برای اقدامات مجرمانه بیش از گذشته فراهم شده و فرصت طلبان از قاچاق انسان، پورنو، مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی و ... تروریسم، خشونت، قتل و ترور و جرایم سایبر و ... روی گردان نیستند.

وی افزود: سلامت اخلاقی و صیانت از حریم خانواده و نسلهای آینده، رسالت دلسوزان جوامع بشری است، احساس مسئولیت نخبگان و گروههای مرجع اجتماعی موجب می شود آسیبها به حداقل برسد.

دری نجف آبادی با بیان اینکه زنگ خطر مواد مخدر در جهان به صدا درآمده است گفت: مواد مخدر منشاء و سرچشمه بسیاری از مفاسد است، 60 درصد زندانیان ما مرتبط با مواد مخدرند و این زنگ خطری جدی فراروی ما است و باید با رویکردی اساسی تر و جدی تر به این مقوله پرداخت.

وی همچنین از سازمان ملل خواست نسبت به مبارزه با مواد مخدر بیشتر نقش آفرینی کند و عمق فاجعه مواد مخدر را دریابد.

دادستان کل کشور افزود: جریان مواد مخدر از تمام جریانات خطرناکتر است و لازم است ایران را مورد حمایت قاطع و همه جانبه تر قرار دهند.

وی ایران را مهمترین خاکریز برای مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: باید دولتهای منطقه جدی تر در برخورد با مواد مخدر عمل کنند؛ نگاهی به وضعیت بحرانی تولید مواد مخدر در افغانستان این اهمیت را مضاعف می کند.

دری نجف آبادی افزود: تا درآمد مناسب در افغانستان فراهم نشود و کشت جایگزین جدی گرفته نشود وضعیت به همین منوال است با آمدن ناتو کشت مواد مخدر به مرز 8 هزار تن رسیده و روند فزاینده ای را طی می کند؛ 180 هزار هکتار زیر کشت رفته ضمن اینکه افزایش راندمان نیز داشته ایم.

وی پیشگیری همه جانبه، استفاده از تجربیات و برخوردهای مستمر علمی و سیستماتیک را ضروری دانسته و گفت: نباید به کار پلیس اکتفا شود. لازم است مشارکت مردمی و ظرفیتهای اجتماعی به کار گرفته شده و ضمن ریشه یابی و برخورد اطلاعاتی اقدامات ایجابی و فرهنگی و آموزشی جدی معمول گردد.

دادستان کل کشور ضمن تقبیح اشکال مختلف تروریسم در دنیا، برخورد دوگانه با مسئله تروریسم را امری خطا دانسته و گفت: به عنوان نمونه حمایت از منافقین چه توجیهی دارد؛ مگر نه اینکه بنیاد آن بر تروریست است و در پناه برخی کشورها محافظت می شوند؛ انتظار ملت ایران این است که به این تروریستها میدان داده نشود و با مصادیق ترور و جنایت در هر جای دنیا که باشد مقابله شود نه اینکه تحت لوای حمایت برخی قدرتها مورد تشویق قرار بگیرند.