دانشگاه تربیت معلم دو تفاهمنامه با دانشگاه تاجیکستان امضا کرد

رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همزمان با اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی که در تاریخ 14 تا 18 تیرماه سال جاری در تاجیکستان برگزار شد، دو تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه­های ملی و آموزگاری تاجیکستان و دانشگاه تربیت معلم تهران منعقد شد.

دکتر عبدالجواد طاهری­زاده توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی با جمهوری تاجیکستان، برگزاری نمایشگاه علمی و پژوهشی را گام بسیار مهمی در جهت شناساندن توانمندیهای دانشگاههای ایران در زمینه­های علمی و پژوهشی به مردم تاجیکستان دانست.

وی افزود: دانشگاه تربیت­معلم با ارائه توانمندیهای خود در بخشهای مختلف توانست زمینه مناسبی برای تبادلات پژوهشی، آموزشی و بین المللی با دانشگاهیان و دانشگاههای کشور تاجیکستان ایجاد کند.

این مسئول موضوع تفاهمنامه­های فوق را شامل تبادل دانشجو برای دوره­های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تکمیل و افزایش مهارت تخصصی کادرهای علمی و برقراری ارتباط مستقیم، همکاری میان استادان، دانشکده­ها و گروه­های آموزشی، موسسات و مراکز پژوهشی، پذیرش و اعطای بورسیه ها بر اساس تقاضا و امکانات هر دو دانشگاه اعلام کرد.