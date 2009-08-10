دانشگاه تربیت معلم دو تفاهمنامه با دانشگاه تاجیکستان امضا کرد

رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همزمان با اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در تاریخ 14 تا 18 تیرماه سال جاری در تاجیکستان برگزار شد، دو تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی با دانشگاههای ملی و آموزگاری تاجیکستان و دانشگاه تربیت معلم تهران منعقد شد.
دکتر عبدالجواد طاهریزاده توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی با جمهوری تاجیکستان، برگزاری نمایشگاه علمی و پژوهشی را گام بسیار مهمی در جهت شناساندن توانمندیهای دانشگاههای ایران در زمینههای علمی و پژوهشی به مردم تاجیکستان دانست.
وی افزود: دانشگاه تربیتمعلم با ارائه توانمندیهای خود در بخشهای مختلف توانست زمینه مناسبی برای تبادلات پژوهشی، آموزشی و بین المللی با دانشگاهیان و دانشگاههای کشور تاجیکستان ایجاد کند.
این مسئول موضوع تفاهمنامههای فوق را شامل تبادل دانشجو برای دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تکمیل و افزایش مهارت تخصصی کادرهای علمی و برقراری ارتباط مستقیم، همکاری میان استادان، دانشکدهها و گروههای آموزشی، موسسات و مراکز پژوهشی، پذیرش و اعطای بورسیه ها بر اساس تقاضا و امکانات هر دو دانشگاه اعلام کرد.
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