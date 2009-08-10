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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

دانشگاه تربیت معلم دو تفاهمنامه با دانشگاه تاجیکستان امضا کرد

دانشگاه تربیت معلم دو تفاهمنامه با دانشگاه تاجیکستان امضا کرد

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در تاجیکستان دو یادداشت تفاهم میان دانشگاه پاکستان و تربیت معلم امضا شد.

رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همزمان با  اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی که در تاریخ 14 تا 18 تیرماه سال جاری در تاجیکستان برگزار شد،  دو تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه­های ملی و آموزگاری تاجیکستان  و دانشگاه تربیت معلم تهران منعقد شد.

دکتر عبدالجواد طاهری­زاده توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی با جمهوری تاجیکستان، برگزاری نمایشگاه علمی و پژوهشی را گام بسیار مهمی در جهت شناساندن توانمندیهای دانشگاههای ایران در زمینه­های علمی و پژوهشی به مردم تاجیکستان دانست.

وی افزود: دانشگاه تربیت­معلم با ارائه توانمندیهای خود در بخشهای مختلف توانست زمینه مناسبی برای تبادلات پژوهشی، آموزشی و بین المللی با دانشگاهیان و دانشگاههای کشور تاجیکستان ایجاد کند.

این مسئول موضوع تفاهمنامه­های فوق را شامل تبادل دانشجو برای دوره­های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تکمیل و افزایش مهارت تخصصی کادرهای علمی و برقراری ارتباط مستقیم، همکاری میان استادان، دانشکده­ها و گروه­های آموزشی، موسسات و مراکز پژوهشی، پذیرش و اعطای بورسیه ها بر اساس تقاضا و امکانات هر دو دانشگاه اعلام کرد. 

کد مطلب 927265

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