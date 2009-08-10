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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

250 تن شن برای جشنواره سراسری مجسمه های شنی مهیا شد

250 تن شن برای جشنواره سراسری مجسمه های شنی مهیا شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی از مهیا کردن 250 تن شن در مکان این جشنواره در پارکینگ صفر ساحل بابلسر خبر داد.

به گزارش  خبرنگار مهر، محمد رضا مسلمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بابلسر افزود: این شن ها درفضای سه هزارمترمربع برای خلق 15 اثر از هنرمندان هنرهای تجسمی فراهم شده است.

وی اشاره کرد: هرکدام از آثار در داخل محوطه با داربست فلزی محصورمی شود تا حداقل در مدت زمان مشخص برای بازدید گردشگران، مسافران و علاقمندان باقی بماند.

وی یادآور شد: استقبال هنرمندان در ارسال آثار به دبیرخانه پنجمین جشنواره مجسمه های شنی با موضوعات آزاد، دفاع مقدس و جنبی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

مسلمی با بیان اینکه آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره مجسمه های شنی وجود دارد، اضافه کرد: امیدواریم نیروهای توانمندی که درعرصه خبرنگاری برای فعالیت در بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی جشنواره به کارگیری شدند بتوانیم شاهد حضور چشمگیر گردشگران و مسافران از سراسر کشور به این جشنواره باشیم.

همچنین فرماندار بابلسر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری مجسمه های شنی اظهارداشت: پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی جلوه گاه کشف استعدادهای فرهنگ و هنر اسلامی است.

محمدرضا نادری افزود: جوانان ایران به دنبال توسعه و پیشرفت هستند و باید بدانند که راه توسعه از دل سنت ها و فرهنگ بومی خودشان پیدا می شود.

وی تصریح کرد: امروزه صنعت جهانگردی وگردشگری بخش عظیمی از پویائی فرهنگی، هنری و اقتصادی ملت ها و کشورها را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن شناخت میراث معنوی، تاریخی و طبیعی و زبان مشترک بین ملتها، اقوام و نژادهای مختلف جهان نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه چند سالی است که بابلسر ویژگی دیگری به جاذبه های توریستی خود افزوده است، اشاره کرد: پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی در حوزه هنرهای تجسمی فرصتی است تا برترین های این وادی معرفی گردند.

فرماندار بابلسر افزود: جشنواره مجسمه های شنی اتفاقی است که اگرچه چندان برایش تبلیغ نشده و شهرتش به سختی فراتر از استان مازندران رفته است اما آرام آرام در حال تبدیل شدن به برنامه های ویژه تابستانی این شهر است.

نادری توسعه و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی را در گرو همت بلند و توانمندی تلاشگران این مرز و بوم عنوان کرد و گفت: بابلسر سرزمین مواهب و نعمتهای الهی به عنوان قطب گردشگری و طبیعت گردی مازندران رشد و بالندگی صنعت گردشگری را مرهون زحمات مسئولین خادم خود خواهد بود.

به گفته نادری، پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی بیستم مردادماه در ساحل بابلسر آغاز می شود و با رقابت 15اثر بیست و دوم به کار خود پایان می دهد.

وی افزود: 314 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی ارسال شد.

کد مطلب 927266

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