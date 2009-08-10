250 تن شن برای جشنواره سراسری مجسمه های شنی مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مسلمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بابلسر افزود: این شن ها درفضای سه هزارمترمربع برای خلق 15 اثر از هنرمندان هنرهای تجسمی فراهم شده است.

وی اشاره کرد: هرکدام از آثار در داخل محوطه با داربست فلزی محصورمی شود تا حداقل در مدت زمان مشخص برای بازدید گردشگران، مسافران و علاقمندان باقی بماند.

وی یادآور شد: استقبال هنرمندان در ارسال آثار به دبیرخانه پنجمین جشنواره مجسمه های شنی با موضوعات آزاد، دفاع مقدس و جنبی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

مسلمی با بیان اینکه آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره مجسمه های شنی وجود دارد، اضافه کرد: امیدواریم نیروهای توانمندی که درعرصه خبرنگاری برای فعالیت در بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی جشنواره به کارگیری شدند بتوانیم شاهد حضور چشمگیر گردشگران و مسافران از سراسر کشور به این جشنواره باشیم.

همچنین فرماندار بابلسر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری مجسمه های شنی اظهارداشت: پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی جلوه گاه کشف استعدادهای فرهنگ و هنر اسلامی است.

محمدرضا نادری افزود: جوانان ایران به دنبال توسعه و پیشرفت هستند و باید بدانند که راه توسعه از دل سنت ها و فرهنگ بومی خودشان پیدا می شود.

وی تصریح کرد: امروزه صنعت جهانگردی وگردشگری بخش عظیمی از پویائی فرهنگی، هنری و اقتصادی ملت ها و کشورها را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن شناخت میراث معنوی، تاریخی و طبیعی و زبان مشترک بین ملتها، اقوام و نژادهای مختلف جهان نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه چند سالی است که بابلسر ویژگی دیگری به جاذبه های توریستی خود افزوده است، اشاره کرد: پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی در حوزه هنرهای تجسمی فرصتی است تا برترین های این وادی معرفی گردند.

فرماندار بابلسر افزود: جشنواره مجسمه های شنی اتفاقی است که اگرچه چندان برایش تبلیغ نشده و شهرتش به سختی فراتر از استان مازندران رفته است اما آرام آرام در حال تبدیل شدن به برنامه های ویژه تابستانی این شهر است.

نادری توسعه و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی را در گرو همت بلند و توانمندی تلاشگران این مرز و بوم عنوان کرد و گفت: بابلسر سرزمین مواهب و نعمتهای الهی به عنوان قطب گردشگری و طبیعت گردی مازندران رشد و بالندگی صنعت گردشگری را مرهون زحمات مسئولین خادم خود خواهد بود.

به گفته نادری، پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی بیستم مردادماه در ساحل بابلسر آغاز می شود و با رقابت 15اثر بیست و دوم به کار خود پایان می دهد.

وی افزود: 314 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی ارسال شد.