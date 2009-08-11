وام 10 میلیون تومانی اشتغال برای بیکاران / شروط پرداخت وام

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور حمایت از ایجاد اشتغال برای جوانان و متقاضیان فاقد کسب و کار ایجاد 150 هزار فرصت شغلی در سالجاری را بر عهده گرفته است و تسهیلاتی را نیز پرداخت می کند. یکی از مهم ترین شرایط متقاضی دریافت تسهیلات، شاغل نبودن متقاضی در زمان درخواست است.

سقف تسهیلات 100 میلیون ریال

سقف تسهیلات در نظر گرفته شده اشتغال که توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت می شود 100 میلیون ریال است که بر اساس نوع نیاز و طرح پیشنهادی متقاضی دریافت وام، ممکن است کمتر از مبلغ یاد شده نیز باشد.

گزارش مهر نشان می دهد: این صندوق که با هدف حمایت از اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان راه اندازی شده است، تسهیلاتی نیز در بخشهای مربوط به خرید کالا و طرحهای زودبازده ارائه می کند که البته در برخی از حوزه های یاد شده مانند مسکن کمتر توانسته اقدامات موثری داشته باشد به نحوی که مدیرعامل این صندوق قبلا اعلام کرد که عدم توفیق در پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل کمبود اعتبارات است.

فقط بیکاران بروند

در بیان سایر شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال مواردی مانند بیمه نبودن فرد، مطرح شده است که البته فرد متقاضی اگر کارگر باشد می تواند با تبدیل کردن بیمه خود به صورت کارفرمایی، تقاضای وام خود را مطرح کند ولی افراد بازنشسته و کارگاههایی که به دنبال طرح توسعه ای هستند نمی توانند از این نوع تسهیلات استفاده کنند.

این گزارش می افزاید: حداقل دو سال سابقه فعالیت انتخابی متقاضی، ارائه طرح کسب و کار، عدم دو شغله شدن افراد با دریافت تسهیلات از دیگر شروط تقاضای این نوع از تسهیلات است که البته برای افرادی که مدرک تحصیلی دارند آموزش های فنی و حرفه ای موثر است.

خبرنگار مهر می نویسد: از 25 تیر ماه سالجاری مصادف با سومین سالروز تاسیس صندوق و آغاز ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) تاکنون از 254 هزار و 458 نفر متقاضی در سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی ثبت نام به عمل آورده است.

این دوه از تسهیلات دهی اشتغال به متقاضیان فاقد کسب و کار به طور همزمان از 30 استان کشور متقاضیان را مورد ثبت نام قرار داده که افراد یاد شده به پایگاه اینترنتی صندوق به نشانی www.mehrereza.ir مراجعه کرده اند.

بر اساس آخرین آمار، بیشترین تعداد ثبت نام شدگان مربوط به استان خوزستان است که 19 هزار و 53 متقاضی داشته و کمترین تعداد نیز مربوط به استان خراسان جنوبی بوده که در این استان هزار و 212 نفر ثبت نام کرده اند.

آورده 20 درصدی متقاضی

برای زنان متقاضی دریافت وام اشتغال، سرپرست خانوار بودن و خود سرپرست بودن ملاک عمل تعیین شده است که البته پس از طی مراحل اولیه کلیه متقاضیان اعم از زنان و مردان باید حداقل 20 درصد از آورده اولیه خود را به حساب قرض‌الحسنه در سرفصل صندوق مهر امام رضا(ع) نزد بانکهای عامل واریز کنند.

از شرایط دیگر، سن متقاضیان است که باید بین 20 تا 55 سال باشد. در مورد مدت زمان تکمیل درخواست تسهیلات نیز 2 ماه در نظر گرفته شد که شامل زمان ثبت نام برای متقاضی، پالایش تقاضا، مصاحبه و بررسی محلی، ارائه طرح توسط فرد، ارائه مدارک توسط متقاضیان و در مرحله آخر نیز پرداخت تسهیلات توسط صندوق است.

بودجه 750 میلیارد تومانی برای اشتغال

بر اساس تصمیم گیری و اختصاص بودجه توسط بانک مرکزی و صندوق، طی سالجاری برای این دوره از پرداخت تسهیلات اشتغال 750 میلیارد تومان اعتبار تامین شده که قرار است با هماهنگی شبکه بانکی کشور از این طریق 150 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شود که البته این مهم بر عهده صندوق گذاشته شده است.

تکمیل ظرفیت ثبت نام برخی استانها/ متقاضیان جدید گوش به زنگ باشند

اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان می دهد پر شدن ظرفیت ثبت نام در برخی استانها باعث شده است تا در زمان مراجعه متقاضیان در استانهای به حدنصاب رسیده، سایت ثبت نامی برای متقاضان این استانها از جمله تهران مسدود باشد.

در حال حاضر پرونده های متقاضیان ثبت نام شده در دست بررسی است تا پالایش و شرایط متقاضیان مورد تایید قرار گیرد. به همین دلیل، ممکن است امکان جایگزینی و ثبت نام مجدد از متقاضیان جدید به جای افراد فاقد شرایط در استانهایی که ظرفیت آنها فعلا تکمیل شده است از طریق سایت ثبت نامی حداقل تا 2 هفته دیگر نیز امکان پذیر نباشد.