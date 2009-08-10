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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

دولت دهم با تمام توان از تولید داخل حمایت خواهد کرد

وزیر صنایع و معادن گفت: حمایت از تولید داخلی از سیاست های راهبردی دولت خدمتگزار است و دولت دهم نیز همچنان به حمایت جدی از واحدهای تولیدی داخلی ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در جمع گروهی از مدیران و کارشناسان صنعت و معدن اظهار داشت: حمایت از تولید داخل، حضور موثر بخش خصوصی در پروژه های صنعتی و معدنی و اجرایی شدن مفاد قانون اصل 44 در حوزه صنعت و معدن  از دیگر برنامه های مهم دولت دهم خواهد بود .

وزیر صنایع و معادن افزود: گروه ویژه ای در دولت و وزارت صنایع و معادن مامور بررسی اثرات و تبعات بحران اقتصاد غرب بر تولید داخلی شده است که به صورت دقیق همه اطلاعات اقتصادی را در نقاط مختلف جهان پایش می کند.

محرابیان تصریح کرد: تشکیل کارگروه حمایت از تولید و تهیه بسته حمایت از تولید در همین راستا انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صنایع و معادن حمایت کامل از طرحهای اولویت داری است که زنجیره تولید آن در کشور کامل نیست و این طرح ها از حیث حمایت های معنوی و ارائه تسهیلات، در اولویت قرار دارند.

وزیر صنایع و معادن در پایان افزود: باید با  حفظ روند تولید کشور،  افزایش بهره وری و فرهنگ سازی استفاده از کالای داخلی، با تمام توان از تولید داخلی حمایت کنیم.

کد مطلب 927273

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