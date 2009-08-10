دولت دهم با تمام توان از تولید داخل حمایت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در جمع گروهی از مدیران و کارشناسان صنعت و معدن اظهار داشت: حمایت از تولید داخل، حضور موثر بخش خصوصی در پروژه های صنعتی و معدنی و اجرایی شدن مفاد قانون اصل 44 در حوزه صنعت و معدن از دیگر برنامه های مهم دولت دهم خواهد بود .

وزیر صنایع و معادن افزود: گروه ویژه ای در دولت و وزارت صنایع و معادن مامور بررسی اثرات و تبعات بحران اقتصاد غرب بر تولید داخلی شده است که به صورت دقیق همه اطلاعات اقتصادی را در نقاط مختلف جهان پایش می کند.

محرابیان تصریح کرد: تشکیل کارگروه حمایت از تولید و تهیه بسته حمایت از تولید در همین راستا انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صنایع و معادن حمایت کامل از طرحهای اولویت داری است که زنجیره تولید آن در کشور کامل نیست و این طرح ها از حیث حمایت های معنوی و ارائه تسهیلات، در اولویت قرار دارند.

وزیر صنایع و معادن در پایان افزود: باید با حفظ روند تولید کشور، افزایش بهره وری و فرهنگ سازی استفاده از کالای داخلی، با تمام توان از تولید داخلی حمایت کنیم.