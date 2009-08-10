  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

مدافع عراقی مس مقابل سپاهان به میدان می رود

مدافع عراقی مس مقابل سپاهان به میدان می رود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مس کرمان با اشاره به ضعف خط دفاعی مس در بازی با پرسپولیس از حضور "محمد علی کریم" مدافع عراقی تیم مس در بازی با سپاهان خبر داد.

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکن عراقی تیم در بازی مقابل سپاهان مس را در خط دفاعی کمک کار خواهد بود.

کهندل افزود: طبق آخرین مذاکرات این بازیکن عراقی قرار است امشب به همراه خانواده اش وارد ایران شود.

وی در خصوص شایعه جدایی این بازیکن از مس یادآور شد: شایعه شده بود که این بازیکن شاید به ایران مراجعه نکند که در این صورت با توجه به قرارداد رسمی مس با این بازیکن رسما به فیفا شکایت خواهیم کرد.

کهندل با اشاره به اینکه قرارداد این بازیکن در فدراسیون فوتبال ثبت رسمی شده است، گفت: این بازیکن به طور قانونی در اختیار مس کرمان است و درحال حاضر به دنبال صدور ITC  وی هستیم تا از حضور این بازیکن در ترکیب خط دفاعی مان استفاده کنیم.

محمد علی کریم بازیکن ملی پوش عراقی است که در بازی مقابل اسپانیا در جام کنفدراسیونها شرکت داشت.

کد مطلب 927276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها