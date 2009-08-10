مدافع عراقی مس مقابل سپاهان به میدان می رود

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکن عراقی تیم در بازی مقابل سپاهان مس را در خط دفاعی کمک کار خواهد بود.

کهندل افزود: طبق آخرین مذاکرات این بازیکن عراقی قرار است امشب به همراه خانواده اش وارد ایران شود.

وی در خصوص شایعه جدایی این بازیکن از مس یادآور شد: شایعه شده بود که این بازیکن شاید به ایران مراجعه نکند که در این صورت با توجه به قرارداد رسمی مس با این بازیکن رسما به فیفا شکایت خواهیم کرد.

کهندل با اشاره به اینکه قرارداد این بازیکن در فدراسیون فوتبال ثبت رسمی شده است، گفت: این بازیکن به طور قانونی در اختیار مس کرمان است و درحال حاضر به دنبال صدور ITC وی هستیم تا از حضور این بازیکن در ترکیب خط دفاعی مان استفاده کنیم.

محمد علی کریم بازیکن ملی پوش عراقی است که در بازی مقابل اسپانیا در جام کنفدراسیونها شرکت داشت.

