نرخ بیکاری در استان زنجان 7.8 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد حسین فروزانمهر بعد از ظهر دوشنبه در جلسه توسعه و اشتغال استان زنجان افزود: این نرخ بیکاری در شهرهای استان 11.6 درصد و در روستاها 3.3 درصد است.

وی با مطلوب دانستن روند به کاهش نرخ بیکاری در استان زنجان ادامه داد: وزارت کار و امور اجتماعی با رویکرد صیانت از سرمایه گذاری ها، طرح تمام شماری را در چهارچوب کار خود قرار داده است.

فروزانمهر افزود: بنگاه های زودبازده توانایی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را در جامعه دارند و با توجه به هزینه پایین ایجاد شغل در بنگاه های زودبازده، این بنگاه ها موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان به پیگیری های سازمان کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای مسئول در خصوص هزینه کرد وامهای تخصیص یافته در زمینه بنگاه های زودبازده گفت: معتقدیم که اکثر این پولها وارد چرخه صنعت شده است.

فروزانمهر ادامه داد: بحث تمام شماری در برخی از استانها به صورت موفق به اجرا در آمده است و در دیگر استانها نیز اجرا خواهد شد و در این طرح سعی شده است که چگونگی اجرای طرحهای بنگاه های زودبازده با وام تخصیصی بیش از 10 میلیون تومان پیگیری شود.

وی افزود: در وضعیت کنونی دو هزار و 500 بنگاه اقتصادی زودبازده در سطح استان وجود دارد و امیدوار هستیم که این طرح هرچه بهتر اجرا شود و طی مدت که از اجرای می گذرد به 723 بنگاه مراجعه و برای 610 بنگاه پرسشنامه تنظیم شده است.