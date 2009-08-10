به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس خبری کتاب "بابانظر" با حضور مرتضی سرهنگی، حسین بیضایی مصاحبه‌کننده راوی کتاب و احمد دهقان ویرایشگر برگزار شد.

در این مراسم بیضایی با اشاره کوتاهی به گردآوری کتاب از چگونگی آن صحبت به میان آورد و سخنران بعدی مرتضی سرهنگی بود. وی با اشاره به متن کتاب و صحبت از خاطره‌نویسی به بیان چگونگی مهارت مصاحبه‌گر در تدوین و تهیه کتاب پرداخت.

احمد دهقان به عنوان سخنران بعدی از دغدغه خود برای اینکه به متن کتاب لطمه وارد نیاید سخنانی ایراد کرد. سپس سرهنگی از همپوشانی تعدادی از کتابهای خاطرات جنگ به عنوان رمزگشایی از آنها نام برد.

همچنین بیضایی مصاحبه‌کننده راوی کتاب به خاطراتی از زندگی و آداب و رسوم شهید محمد حسین نظرنژاد (معروف به بابانظر) اشاره کرد.

سرهنگی نیز در پایان صحبتهای خود خواندن این کتاب را برای علاقمندان به تاریخ شفاهی لازم و ضروری دانست.

"بابانظر" عنوان کتابی است از خاطرات شهید محمدحسین نظرنژاد که با مصاحبه سید حسین بیضایی و تدوین مصطفی رحیمی تهیه شده است.

