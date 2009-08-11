سایه مرگ بر سر فناوری اطلاعات/ ادغام تا تحقق خصوصی سازی اشتباه است

علی ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات را قابل توجیه ندانست و گفت: وظایف و مسئولیتهای این دو وزارتخانه سنخیتی با یکدیگر ندارد از این رو به نظر می رسد که ادغام این دو وزارتخانه مشکلی را از مشکلات بخش IT کشور حل نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ یک از دانشگاههای کشور مهندسی راه و ساختمان و ICT در یک دانشکده تدریس نمی شود، افزود: در حالی که هر کدام از این وزارتخانه ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند شاید از نظر فیزیکی مانند اضافه کردن فیبر نوری همکاری این دو وزارتخانه منطقی باشد ولی ادغام بعید به نظر می رسد.

ملک پور با نا مناسب توصیف کردن وضعیت و جایگاه IT در کشور اظهار داشت: در ابتدای ورود فناوری اطلاعات به کشور وضعیت خوبی را در منطقه داشتیم ولی به تدریج نه تنها از خیلی از کشورهای منطقه عقب ماندیم بلکه به اهداف برنامه های توسعه ای که در این حوزه تدوین شده بود، نرسیدیم.

این محقق به ویژگیهای فرد مناسب برای وزارتخانه جدید اشاره کرد و به مهر گفت: تصور اینکه فردی که دارای تخصص راه و ترابری باشد و بتواند در حوزه IT متخصص باشد بسیار مشکل است.

وی با اشاره به مشکلات برنامه ریزی برای دو حوزه مهم راه و ترابری و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در حالی که این دو وزارتخانه هیچ سنخیتی ندارند، دست اندرکاران چگونه می توانند با هماهنگی میان این وزارتخانه ها برنامه ریزی کنند و اصولا در جلساتی که در وزارتخانه جدید برگزار می شود چگونه اولویت بندی می شود و راجع به چه مسائلی بیشتر گفتگو می شود؟

تجربه ما و تجربه دیگران

مجری طرح نسل سوم واژه نامه "پارسا" اظهار داشت: این ادغام حتی اگر در کشورهای پیشرفته دنیا هم اتفاق بیفتد به دلیل اینکه تصدی گری دولت در امور محدود است مشکلی را ایجاد نمی کند ولی از آنجا که در ایران دولت در تمام امور تصدی گری دارد این امر می تواند باعث نزول IT در کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه کلیه خدمات ارتباطی از جمله در حوزه ICT و حمل نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای در اختیار دولت است، گفت: به نظر می رسد که اگر این ادغام با وزارت علوم صورت گیرد بیشتر قابل توجیه باشد.

نمره منفی به وزارت ICT برای ارائه خدمات

ملک پور به بیان عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اظهار داشت: مهمترین انتظاری که از وزارت ICT می رود تسهیل دسترسی به اینترنت است که در حال حاضر دست اندرکارن علاقه ای به افزایش سرعت و پهنای باند ندارند. این در حالی است که افزایش دسترسی امری پذیرفته شده در تمام دنیا به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه به صورت "خواسته" سرعت اینترنت پایین نگهداشته شده است، ادامه داد: خدمات و سرویسهای تحت وب در دنیا به عنوان منبع ارزش افزوده معرفی می شود ولی در ایران تلاشی برای ارئه این سرویسها نمی شود در نتیجه این زمینه هیچ پیشرفتی نداشتیم.

ملک پور بر لزوم سرمایه گذاری در زمینه هایی چون آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، امضای دیجیتال و ... اظهار داشت: دستیابی به این مقولات نیاز به همکاریهای فرابخشی دارد نه آنکه با تصمیمات غیر کارشناسی فناوری کشور را به خطر نابودی بکشانیم.