طرح "توسعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف" در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسئول بسیج خواهران سپاه انصارالمهدی استان زنجان با بیان اینکه مرحله سوم طرح هدی امسال همزمان با سراسر کشور در زنجان نیز برگزار می شود، گفت: با توجه به اهمیت حجاب در کشور و در راستای ماموریت سپاه در مقابله با تهاجمات فرهنگی این طرح از سال 85 در سراسر کشور آغاز شده است.

سید آذر موسوی با اعلام اینکه طرح هدی امسال با عنوان "توسعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف" برگزار می شود، افزود: در این دوره آموزشی خواهران بسیجی با مسئله نگاه اسلامی به مسئله حجاب، نگاه روانی اجتماعی به حجاب و بد حجابی، پاسخگویی به شبهات مربوط به حجاب و نقش رسانه در عصر نوین در مسئله حجاب با حضور اساتید حوزه و دانشگاه تهران و قم آموزش خواهند دید.

وی ادامه داد: در این دوره آموزشی 70 تن از خواهران بسیجی از کلیه اقشار آموزش می بییند و در پایان دوره نیز پس از کسب امتیاز لازم مدرک گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد.

موسوی افزود: خواهران بسیجی پس از اتمام این دوره درپایگاه های مقاومت استان بعنوان مربی به سئوالات و شبهات افراد در مورد حجاب و مسائل مربوط به آن پاسخ خواهند داد.