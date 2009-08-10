کتاب "از صیام تا قیام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، چون سایر آثار منتشر شده از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال منتشر شده شامل قالبهای مختلف شعری و نوحه و سرود به مناسبت ایام رمضان تا محرم، اثر منظوم غلامرضا سازگار است.

این اثر در چند بخش تنظیم شده که هر بخش دربرگیرنده اشعاری است که در خور عنوان و مناسب با روزهایی مختلف ماه مبارک رمضان تا ماه محرم الحرام است.

در میان برخی از بخشهای این کتاب که در رابطه با ماه مبارک رمضان سروده شده می توان به ماه مبارک رمضان، ماه صیام، ، جسور و مهربان، تو را گم کردم، قطرۀ ناچیز، امیدوار، تو می‌دانی، سجدۀ ملک، شراره‌های گناه، بی های وهو، بوی گل، تماشایی،

مناجات، مناجات، در مدح حضرت خدیجه سلام الله علیها، در مدح حضرت خدیجه سلام الله علیها، در مدح حضرت سکینه سلام الله علیها اشاره کرد.