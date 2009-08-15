داستانهایی از "انجیرهای سرخ مزار" به ترکی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، 'انجیرهای سرخ مزار" مجموعه داستانی است از این نویسنده مهاجر افغان در ایران که انتشارات چشمه چاپ کرده است.

داستانهای "و باران می‌بارید" و "مردگان" را مترجم نامی ترک طغرل ارتکین ترجمه کرده و به زودی در کتابی روانه بازا‌رهای کتابفروشی این کشور می‌شود.

در داستان "و باران می‌بارید" واگویه‌‌های مادر یک فرد کشته شده در جنگ داخلی افغانستان روایت می‌شود. این نویسنده افغان در داستان "مردگان" هم با نگاهی بیطرفانه به دو طرف این جنگ سعی داشته با انتخاب راویان متفاوت خشونت و آسیبهای آن را بازگو کند.

محور مشترک همه داستانهای کتاب "انجیرهای سرخ مزار" از جمله "و باران می‌بارید" و "مردگان"، جنگ داخلی افغانستان و حس انتقامی است که به خواننده منتقل می‌شود. این کتاب 132 صفحه‌ای 14 داستان کوتاه دارد.