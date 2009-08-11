فراز و نشیب صدور حکم شهردار کرج/کسی علت تاخیر را نمی داند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کلانشهر کرج با جمعیت میلیونی خود همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده و با وجود تغییرات فراوان در چارت مدیریتی این شهر و شهردار آن هنوز هم بسیاری از مشکلات به جای خود باقی مانده است.

در این میان آخرین تغییر شهردار کرج به اواخر فروردین سال جاری مربوط می شود به این ترتیب که شهردار پیشین یعنی سیدمهدی مقدسی در اواخر فروردین ماه استعفا داد و سیدعلی آقازاده به عنوان شهردار جدید در اواخر اردیبهشت به این سمت منصوب شد.

در چنین شرایطی انتظار می رفت که مدتی پس از انتصاب شهردار جدید حکم وی نیز صادر شود تا این شهردار بتواند در اسرع وقت برای شهر برنامه ریزیهای بلندمدت انجام دهد اما متاسفانه پس از گذشت حدود سه ماه از انتصاب هنوز حکمی برای آقازاده صادر نشده است.

البته شاید صدور یا عدم صدور حکم برای شهردار در اختیارات وی تاثیر زیادی نداشته باشد اما مسئله مهم در این میان آن است که شهرداری که هنوز حکمش صادر نشده در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برد و تا زمانی که حکم یادشده صادر نشود، جایگاه شهردار به طور کامل تثبیت نشده است.

بازار حرف و حدیثها

در چنین شرایطی که صدور حکم شهردار کرج به طول انجامیده، بازار حرف و حدیثها نیز داغ شده و طبق معمول شایعاتی نیز به گوش می رسد. عده ای معتقدند یکی از نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی به نوعی مانع از صدور حکم شهردار کرج شده و از این نظر وی را مقصر می دانند.

عده ای دیگر نیز معتقدند صدور حکم شهردار در وزارت کشور سلسله مراتبی دارد که این سلسله مراتب در خصوص آقازاده؛ شهردار جدید کرج در حال پیگیری و ادامه است.

اعضای شورای شهر نیز در این شرایط از تاخیر به وجود آمده در صدور حکم شهردار ناراضی هستند و معتقدند این مسئله هر دلیلی که داشته باشد، باید در اسرع وقت حل شود تا شهردار جدید کرج به طور کامل به رسمیت برسد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در این خصوص به خبرنگار مهر در کرج گفت: در حال حاضر صدور حکم شهردار جدید کرج در وزارت کشور در حال طی مراحل قانونی است و امیدواریم در اسرع وقت مراحل خود را طی کند.

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری ادامه داد: به نظر می رسد یکی از عوامل تاخیر در صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور، همزمان شدن آن با بحث انتخابات باشد و اینکه وزارت کشور به دلیل درگیر شدن با امر انتخابات نتواسته حکم یادشده را به موقع صادر کند.

وی یادآور شد: کلانشهر کرج با مشکلات زیادی مواجه است و صدور حکم شهردار جدید آن در سرعت گرفتن حل این مشکلات تاثیر زیادی دارد.

این عضو شورای شهر کرج بیان کرد: به دنبال پیگیریهای صورت گرفته احتمال می رود حکم شهردار جدید کرج به زودی صادر شود.

پورمظاهری اضافه کرد: البته تاخیر در حکم شهردار کنونی کرج خلل چندانی به اجرای پروژه ها وارد نکرده و کارهای عمرانی و مشارکتی در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: با اینکه حکم شهردار کرج هنوز نیامده، کارهای شهری تعطیل نشده و نخوابیده است.

پورمظاهری خاطرنشان کرد: همچنین بر خلاف بعضی از سالهای گذشته، امسال بودجه به موقع تصویب و ابلاغ شده و بخش قابل توجهی از قراردادها در چهارماهه اول سال بسته شده که این امور نشان می دهد عدم صدور حکم برای شهردار جدید به تعطیلی امور مدیریت شهری منجر نشده است.

عضو شورای شهر کرج همچنین اظهار داشت: در خصوص تاخیر در صدور حکم شهردار جدید کرج، احتمال ارائه گزارشات نادرست به وزارت کشور ازسوی برخی وجود دارد و ممکن است این گزارشات در تاخیر صدور حکم یادشده موثر بوده باشد.

شورای شهر کرج در خصوص انتخاب شهردار به وظیفه خود عمل کرده است

پورمظاهری ادامه داد: شورا در زمینه انتخاب شهردار به صورت مستقل عمل کرده و در این زمینه وظیفه خود را انجام داده و همه صرف نظر از سلیقه خود باید به انتخاب این شورا احترام بگذارند.

عضو شورای شهر کرج یادآور شد: ممکن است برخیها به این انتخاب انتقاد داشته باشند اما برای منافع شهر و مردم کرج ضروری است که با شهردار جدید همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این شورا در کوتاه ترین فرصت ممکن شهردار جدید را انتخاب کرده که به همین دلیل مورد تجلیل قرار گرفته است.

مشخص شدن تکلیف شهردار کرج با توجه به مشکلات عدیده کلانشهر کرج ضروری است

رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز خواستار تسریع در صدور حکم شهردار این کلانشهر از سوی وزارت کشور شد و اظهار داشت: با توجه به مشکلات عدیده کلانشهر یادشده، مشخص شدن تکلیف شهردار این شهر ضروری است.

محمود دادگو ادامه داد: شورای شهر کرج از وزارت کشور انتظار دارد حکم انتصاب سیدعلی آقازاده، شهردار منتخب شورای اسلامی شهر کرج را در اسرع وقت صادر کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: با گذشت بیش از دو ماه از انتخاب آقازاده توسط شورای شهر، وی کارنامه درخشانی ارائه کرده و لازم است تکلیف حکم این مسئول در اسرع وقت مشخص شود.

وی عنوان کرد: اگر حکم انتصاب شهردار کرج در زمان مقرر صادر نشود، این کلانشهر ممکن است با مشکلاتی مواجه و روند حل مشکلات آن طولانی تر شود.

وی افزود: به دنبال استعفای سیدمهدی مقدسی شهردار کرج در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، سیدعلی آقازاده با کسب هفت رای از مجموع 9 رای اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار کرج شد.

رئیس شورای شهر کرج یادآور شد: آقازاده پیش از این مسئولیت معاونت خدمات شهری شهرداری کرج را برعهده داشت.

نماینده های مجلس نباید در تصمیمات شوراها در خصوص شهردارها دخالت کنند

یکی از نمایندگان مردم کرج در مجلس نیز در خصوص صدور حکم شهردار کرج خاطرنشان کرد: باید کمک کنیم تا شهردار جدید در اسرع وقت حکم خود را دریافت کند نه اینکه در این زمینه سنگ اندازی کنیم.

عزیز اکبریان ادامه داد: نماینده های مجلس نباید در تصمیمات شوراها در خصوص شهردارها دخالت کنند زیرا انتخاب شهردار وظیفه شورای شهر است و باید به نظر آن احترام بگذاریم.

وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی کوچک و مستقل است و مجلس نیز یک پارلمان ملی محسوب می شود، ضمن اینکه نباید اعضای این دو پارلمان در تصمیمات هم دخالت کنند.

شورای شهر کرج بهترین پاسخ دهنده در خصوص علت تاخیر صدور حکم شهردار است

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: شورای شهر کرج بهترین پاسخ دهنده در خصوص علت تاخیر صدور حکم شهردار ای شهر است و مسئولان این شورا باید در این خصوص پاسخگو باشند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در خانه ملت ادامه داد: لازم است شورا از کیان قانونی خود دفاع کند و اگر کسی در خصوص شهردار کرج استدلال قانونی دارد، استدلال خود را در مقابل شورا مطرح کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در خصوص شهردار کرج استدلالها غیرقانونی است، شورا وظیفه دارد از ادامه طرح این استدلالها جلوگیری و از تصمیم خود در خصوص انتخاب شهردار جدید دفاع کند.

تاخیر در صدور حکم شهردار کرج یک امر سیاسی نیست

شهردار جدید کرج نیز در خصوص علت تاخیر حکم خود اظهار داشت: بر خلاف برخی شایعات، تاخیر در صدور حکم بنده یک امر سیاسی نیست و دلیل سیاسی ندارد.

سیدعلی آقازاده ادامه داد: همچنین عده ای معتقدند مخالفتهایی از داخل شهر در به تاخیر انداختن صدور حکم بنده تاثیر داشته اما این امر را قبول ندارم زیرا به نظر می رسد در این زمینه عوامل بیرونی تاثیرگذار بوده اند.

وی در خصوص دارا بودن شرایط لازم برای شهردار شدن نیز عنوان کرد: همه شرایط قانونی لازم برای شهردار شدن را دارا هستم و مدرکم نیز مشکلی ندارد که به همین دلیل باید گفت تاخیر در صدور حکم بنده از سوی وزارت کشور به مدرک من مربوط نمی شود.

این مسئول افزود: برای هر دو نماینده شهرستان کرج به یک میزان ارزش قائل هستم، ضمن اینکه یک مدیر انتقادپذیر هستم و از انتقادهای منطقی و اصولی نیز استقبال خواهم کرد.

برطرف کردن ابهامها ضرورت دارد

فاطمه آجرلو نیز که در چنین شرایطی انگشت اتهام بسیاری به سوی وی دراز شده، مسئله دخالت خود در صدور حکم شهردار کرج را تنها یک شایعه دانست و اظهار داشت: اگر کسی در این زمینه ابهامی دارد، می تواند از خود بنده بپرسد تا ابهامش برطرف شود.

وی شایعه پراکنی را یک خصوصیت بسیار منفی دانست و خاطرنشان کرد: نباید به محض شنیدن یک شایعه آن را به سرعت باور کنیم بلکه لازم است ابتدا تحقیق کنیم و پس از برطرف شدن ابهامات به قضاوت بپردازیم.

کسی علت اصلی تاخیر را نمی داند

به نظر می رسد در این میان کسی علت اصلی تاخیر در صدور حکم شهردار کرج را نمی داند البته شاید کسی باشد که علت این تاخیر را بداند اما به دلایلی ترجیح دهد به طور علنی از این علت سخن نگوید.

به هرحال به نظر می رسد در خصوص تاخیر در صدور حکم شهردار کرج، نکات مبهمی وجود دارد و دلیل یا دلایل آن به طور کامل روشن نیست اما صرف نظر از هر دلیلی بهتر است وزارت کشور خود علت این تاخیر را بیان کند و اجازه ندهند بازار شایعات بیش از این داغ شود.

شایعات همواره باعث ضربه زدن به شخصیت افراد مختلف شده و پنهان ماندن علت اصلی تاخیر در صدور حکم شهردار جدید کرج موجب می شود حرف و حدیثهای بسیاری شکل گیرد و خدای ناکرده به فردی یا افرادی تهمت زده شود که این امر با روح جامعه اسلامی در تضاد است.

گذشته از این امر، شورای شهر کرج در زمینه انتخاب شهردار جدید این کلانشهر وظیفه خود را انجام داده و همه باید صرف نظر از هر سلیقه ای به انتخاب شورای شهر احترام بگذاریم تا کلانشهر کرج در این زمینه، بیش از این دچار مشکل و شایعه نشود.

کرج شهرستانی با قابلیتهای مختلف است که شکوفایی این قابلیتها در کاهش معضلات این شهرستان تاثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه شهرداریها یکی از ارکان اصلی حل مشکلات شهری است و تسریع در روند صدور حکم شهردار جدید کرج و در نتیجه تثبیت بیشتر وی به طور مسلم به این مسئول امکان انجام برنامه ریزیهای درازمدت و تلاش بیشتر در جهت حل معضلات شهری را می دهد.