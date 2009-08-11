خطیبی بازنویسی فیلمنامه "37 ثانیه برای زندگی" را شروع کرد

خطیبی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه اولیه فیلم سینمایی "37 ثانیه برای زندگی" آماده شده، من و طاها حسین‌نژاد فیلمنامه را بازنویسی می‌کنیم تا به نسخه نهایی برسیم. این فیلم با موضوعی ملی درباره ذخایر ملی و نقش موثر خلیج فارس در تاریخ منطقه با داستانی پیچیده در قالب یک فیلم اکشن پلیسی جاسوسی ساخته می‌شود.

"37 ثانیه برای زندگی" نام موقت فیلمنامه است و به زودی تغییر می‌کند. خطیبی با آماده شدن فیلمنامه و شرایط سومین فیلمش را به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسین‌نژاد مقابل دوربین می‌برد. رضا خطیبی فیلم‌های سینمایی "در شهر خبری نیست، هست" و "حریم" را کارگردانی کرده است.