خطیبی بازنویسی فیلمنامه "37 ثانیه برای زندگی" را شروع کرد

خطیبی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه اولیه فیلم سینمایی "37 ثانیه برای زندگی" آماده شده، من و طاها حسیننژاد فیلمنامه را بازنویسی میکنیم تا به نسخه نهایی برسیم. این فیلم با موضوعی ملی درباره ذخایر ملی و نقش موثر خلیج فارس در تاریخ منطقه با داستانی پیچیده در قالب یک فیلم اکشن پلیسی جاسوسی ساخته میشود.
"37 ثانیه برای زندگی" نام موقت فیلمنامه است و به زودی تغییر میکند. خطیبی با آماده شدن فیلمنامه و شرایط سومین فیلمش را به تهیهکنندگی محمدعلی حسیننژاد مقابل دوربین میبرد. رضا خطیبی فیلمهای سینمایی "در شهر خبری نیست، هست" و "حریم" را کارگردانی کرده است.
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