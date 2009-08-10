  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

در گلستان؛

48 میلیارد ریال برای خوداشتغالی افراد نیازمند تخصیص یافت

48 میلیارد ریال برای خوداشتغالی افراد نیازمند تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: 48 میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار برای طرحهای خوداشتغالی مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری بعداز ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال این اداره کل در گرگان افزود: برای هر طرح 50 میلیون ریالی برای توسعه طرحهای خوداشتغالی مددجویان تسهیلات ارائه می شود.

وی اظهار داشت: پرونده های افراد مشمول طرح خود اشتغالی در سطح استان به بانکهای طرف قرارداد ارسال شده است.

به گفته حاجی اکبری، تسهیلات توسعه طرحهای خوداشتغالی با نرخ چهار درصد به مددجویان داده می شود و در ایجاد اشتغال این قشر نقش موثر دارد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: از بین فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی سال گذشته 94 نفر به ادارات و سازمانها معرفی شدند که این میزان برای سال جاری به 239 سهمیه افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود 10 هزار یتیم در سطح استان گلستان یادآور شد: از این تعداد، 974 نفر دارای حامی بوده که در سال گذشته با کمک 802 خیر تحت عنوان حامی مبلغ 13 میلیارد و 285 میلیون ریال به حساب ایتام واریز شده است.

کد مطلب 927320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها