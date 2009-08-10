48 میلیارد ریال برای خوداشتغالی افراد نیازمند تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری بعداز ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال این اداره کل در گرگان افزود: برای هر طرح 50 میلیون ریالی برای توسعه طرحهای خوداشتغالی مددجویان تسهیلات ارائه می شود.

وی اظهار داشت: پرونده های افراد مشمول طرح خود اشتغالی در سطح استان به بانکهای طرف قرارداد ارسال شده است.

به گفته حاجی اکبری، تسهیلات توسعه طرحهای خوداشتغالی با نرخ چهار درصد به مددجویان داده می شود و در ایجاد اشتغال این قشر نقش موثر دارد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: از بین فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی سال گذشته 94 نفر به ادارات و سازمانها معرفی شدند که این میزان برای سال جاری به 239 سهمیه افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود 10 هزار یتیم در سطح استان گلستان یادآور شد: از این تعداد، 974 نفر دارای حامی بوده که در سال گذشته با کمک 802 خیر تحت عنوان حامی مبلغ 13 میلیارد و 285 میلیون ریال به حساب ایتام واریز شده است.