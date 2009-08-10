گرده افشانی90 هکتار از مزارع خراسان رضوی توسط زنبور عسل

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا خوشبزم ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر زمان گلدهی مزارع پنبه و یونجه بذری است و گرده افشانی 90 هکتار ازاین مزارع در استان با زنبور عسل در دست اجراست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی ضمن تاکید بر بازدهی بالای استفاده از زنبور عسل در گرده افشانی محصولات زراعی و باغی، اجرای طرح پروژه گرده افشانی محصولات زراعی توسط زنبورعسل در استان را در تمام شهرستانهای استان ضروری دانست.

وی استفاده از زنبورعسل برای گرده افشانی در تمام مزارع و باغات استان در زمان گلدهی را به کشاورزان استان توصیه کرد و گفت: به منظور حداکثر بهره گیری ازگرده افشانی زنبور عسل رعایت بعضی از مسائل از جمله سم پاشی باغات و مزارع توسط کشاورزان و باغداران ضروری است.

در این نشست غلامحسین طاهری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: نقش اصلی زنبور عسل در گرده افشانی محصولات زراعی و باغی است.

وی افزود: با توجه به اینکه گرده افشانی با زنبور عسل سبب ارزش افزوده معادل 143 برابر در محصولات باغی و زراعی می گردد به این جهت گرده افشانی مزارع با این حشره مفید بطور آزمایشی از دو سال قبل در این استان شروع و در سال جاری عملا در سطح 11 شهرستان اجرایی گردیده است.

طاهری گفت: به منظور اجرای صحیح این طرح در استان کمیته فنی مرکب از کارشناسان مدیریت های امور طیور، زراعت، باغبانی، ترویج و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل گردیده است که ارزیابی ونظارت و کنترل این طرح توسط این کار گروه انجام می گیرد.