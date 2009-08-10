حضور 400 کارشناس ترافیکی از سراسر کشور در همایش ITS در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی امامی میبدی ظهر دوشنبه در نشست خبری سیمنار علمی کاردبردی سیستمهای حمل و نقل هوشمند شهری در مشهد افزود: نخستین سیمنار علمی کاربردی سیستمهای حمل و نقل شهری با هدف ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان، تبادل اطلاعات و کنترل ترافیک از 21 مردادماه به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد گفت: در این سمینار حدود 400 نفر از اعضای شورای عالی سازمان ترافیک شهرهای کشور، ریاست پلیس راهبر کشور، معاون عمرانی وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی و ارگانهایی مانند سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در این همایش شرکت می کنند و در حاشیه این سمینار نمایشگاه علمی نیز بر پا می شود.

امامی میبدی افزود: در این همایش کلانشهرهای اصلی کشور مانند اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، کرج و مشهد به عنوان نامزدهای شهر پایلوت حضور دارند و تجارب خود را ارائه می دهند توسط هیات داوران و بر اساس شاخصهای ارزیابی شهر برتر انتخاب می شود و سرانجام یک شهر به عنوان راه اندازی سیستم ناوگان اتوبوسرانی هوشمند در کشور انتخاب خواهد شد که در این سیستم در آن شهر اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه مشهد به عنوان نخستین شهری که مطالعات جامع حمل و نقل کشور را به تصویب رسانده است، تصریح کرد: 82 دوربین نظارت تصویری در سطح مشهد وجود دارد ضمن اینکه 85 تقاطع مشهد نیز به سیستم هوشمند مجهز است که یکی از برترین سیستمهای هوشمند دنیاست و در ورودیهای شهر مشهد به صورت اتوماتیک شمارش خودروها با تفکیک نوع خودرو انجام می شود.

در ادامه این جلسه مدیر دفتر مطالعات سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد گفت: امیدواریم شهر مشهد با توجه به میزان مراجعه زائران به این شهر اقدامات ارزنده و شایسته سخت افزاری و نرم افزاری و کارشناسان متخصص و مطالعات و برنامه های مشخث در کنترل ترافیک به عنوان شهر پایلوت در کشور انتخاب شود.

سیدحسن محسنیان افزود: سیستم حمل و نقل هوشمند شهری (ITS) به عنوان تکمیل کننده سه دوره قبل که شامل تقاطعهای غیر همسطح، سیستم حمل و نقل همگانی مدیریت تقاضای سفر است و امیدواریم با اجرای آن تقاضای سفر کنترل و محدود شود و کمترین حمل و نقل با ایمنی بیشتر و کاهش زمان سفر را شاهد باشیم.

دبیر این سمینار خاطرنشان کرد: طبق برنامه چهارم توسعه بلند مدت حمل و نقل همگانی، 40 درصد از سفرهای شهری توسط ناوگان اتوبوسرانی و 20 درصد توسط تاکسیرانی و 15 درصد نیز توسط سیستم ریلی انجام می شود که مجموعا 75 درصد می باشد اما در حال حاضر اتوبوسرانی 30 درصد و تاکسیرانی 23 درصد را پوشش می دهد و اگر به رقم 75 درصد برسد، قسمت قابل ملاحظه ای از ترافیک شهری کاهش می یابد.