تعداد دقیق برادران لاریجانی کشف شد!

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نشست روز دوشنبه خبرنگاران حوزه مجلس با علی لاریجانی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، حاشیه هایی به همراه داشت.

* مراسم تقدیر از خبرنگاران در محل کمسیون تلفیق مجلس که به جز ایام بررسی لایحه بودجه برای برگزاری جلسات کمیسیون های مشترک و دعوت از مسئولان مختلف درنظر گرفته می شود برگزار شد و انتخاب محل خود رسمیتی به جلسه امروز داد.

* خبرنگاران پارلمانی به لحاظ موقعیت شغلی خود با وجودی که امروز مهمان رئیس قوه مقننه بودند، کاغذ و قلم هم به همراه آوردند و از توفیق اجباری پوشش خبری این جلسه نیز بهره بردند. عکاسان و تصویر برداران نیز همین شرایط را داشتند.

* در کنار خانواده شهدای اصحاب رسانه که از سال 84 در روز خبرنگار مهمان مجلس هستند، امسال خانواده مرحوم مجتبی تکین دبیر گروه عکس خبرگزاری مهر نیز حضور داشتند.

* لاریجانی قبل از ورود به کمیسیون تلفیق و حضور در جمع خبرنگاران علیخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس را در راهرو دید و علیخانی با صدای بلند گفت آقای لاریجانی به نمایندگان که خوب رسیدی به اینها (خبرنگاران) هم برس.

* خیرخواه مجری برنامه های تلویزیون و رادیو و بردار شهید خیرخواه از شهدای حادثه سقوط هواپیمای C_130 کار اجرا و مدیریت جلسه را به عهده داشت.

* در کنار لاریجانی جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشت که البته انتظار خبرنگاران حضور شخص حداد عادل به عنوان رئیس این کمیسیون بود.

* افراشته رئیس سازمان اداری مجلس در گزارشی به عملکرد این سازمان و همکاری اداره اخبار و روابط عمومی مجلس با خبرنگاران و نحوه تعامل آنان اشاره داشت. وی به تاکید لاریجانی به حفظ حرمت و کرامت خبرنگاران اشاره کرد. افراشته در این گزارش یادآور شد مجلس هشتم در انعکاس اخبار و تلاش های نمایندگان و مجلس نسبت به دوره های گذشته سیرصعودی داشته است.

معصومه حاتم خانی خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر

*در ادامه این نشست تعدادی از خبرنگاران به بیان مشکلات و معضلات حرفه خبرنگاری و دغدغه های این حرفه پرداختند و لاریجانی رئیس مجلس نیز در حالی که با سعه صدر به سخنان آنان گوش می داد، مطالبی را یادداشت می کرد.

* خبرنگاری از اجرایی نشدن ماده 76 قانون تامین اجتماعی مبنی برحقوق خبرنگاران وتفسیر شعب مختلف تامین اجتماعی ازاین ماده سخن گفت و خواستار پیگیری مجلس شد.او یادآور شد خبرنگاران در حوزه های مختلف منعکس کننده مشکلات و دغدغه های اقشار گوناگون جامعه هستند اما در این میان هیچ نهادی پیگیر حقوق ضایع شده این قشر نیست.

*یکی دیگراز خبرنگاران به لاریجانی گفت شما و 2 برادرتان پنج شنبه شب ها که دور هم جمع می شوید تصور می کنیم هر تصمیمی بگیرید و به اجماع برسید آن کار حتما اجرا می شود، دغدغه من و دوستانم آقای حجاریان است که با آن وضعیت جسمی در بازداشت است حال هر تفکر سیاسی که دارد .انتظار ما از شما به عنوان لاریجانی خاص نه به عنوان رئیس مجلس و برادران شما به به عنوان افرادی که جایگاهی دارند، این است که کاری کنید آقای حجاریان تا آخر هفته درمنزلش باشد.

*این خبرنگار خطاب به لاریجانی ادامه داد: از آقای تاج زاده هیچ خبری نداریم همه نگران وضع جسمی او نیز هستند این افراد شاید اصلاح طلب باشند و از نظر تفکر به شما نزدیک نباشند و اساسا با تفکر آنان مخالف باشید اما انسان هستند. توقع ما از شما این است که پیگیر وضع آنان باشید ما نه امنیت شغلی می خواهیم نه بیمه، با این شرایط می سازیم اما دغدغه انسانی داریم که امیدواریم برادران لاریجانی تصمیمی در این موارد می گیرند اجرایی شود.

* این خبرنگار روزنامه اصلاح طلب ابراز امیدواری کرد لاریجانی صرفا قول مساعد ندهد. او گفت دراین 50 روز قول زیاد شنیده ایم. سخنان وی کف زدن به همراه تردید سایرین را به دنبال داشت زیرا تعدادی از خبرنگاران با توجه به اینکه نماینده رسانه های مختلف بودند چند ثانیه در کف زدن تامل کردند چون نگران پوشش خبری آن توسط دیگر رسانه های منتقد بودند!

*رئیس مجلس در پایان سخنرانی خود به این اظهارات پاسخ داد و ابراز تاسف کرد که اطلاعات این خبرنگار ضعیف است و آنها 5 برادر هستند نه 3 برادر. وی گفت : درباره اینکه ما سه برادر هستیم و پنج شنبه شب ها می نشینیم و کارهای عجیب و غریب می کنیم . باید بگویم متاسفانه اطلاعاتتان ضعیف است اطلاعات خود را قوی کنید.نمی دانم چرا چنین حالی به شما دست داده که ما پنج شنبه ها امور کشور را تدوین می کنیم! او ادامه داد اگر این موارد برای شما تازگی دارد ما از همان روزهای اول پیگیر بودیم و این موارد چیزی نیست که از نظر ما مفقود شده باشد.

*خبرنگار دیگری هر روز را روز خبرنگار دانست و ابراز امیدواری کرد همه مسئولان چون لاریجانی منزلت و جایگاه خبرنگاران را بشناسند. او گفت خبرنگارن با حداقل حقوق کار می کنند اما سعه صدر و همت بلند خود را از دست نمی دهند.

*خبرنگار دیگری در سخنانی خواستار پیگیری مجلس در فک پلمپ انجمن صنفی خبرنگاران شد، البته دیگر خبرنگاران نیز این تقاضا را داشتند.

*عطا افشاری خبرنگار با سابقه مطبوعات که این روزها در بستر بیماری سختی گرفتار شده، دوست و همکار سابق بسیاری از خبرنگاران حوزه مجلس است. یکی از خبرنگاران به نمایندگی از باقی همکاران خود از لاریجانی خواست تا به مسائل و مشکلاتی که این خبرنگار پس از بیماری گرفتار آن شده است، از جمله وضعیت بیمه رسیدگی کند.

*تعدادی از خبرنگاران نامه ای چند صفحه ای از معضلات این حرفه و شرایط کشور و چگونگی برخورد با خبرنگاران تهیه کرده و در پایان جلسه به رئیس مجلس ارائه کردند.

*یکی دیگر از خبرنگاران به نامه مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت در این نامه به برخی شایعات مطرح در خصوص برخی اقدامات غیر قانونی در بازداشتگاهها به طور آشکار اعلام شده ، سئوال من این است که آیا با توجه به وجود کمیته ویژه مجلس آیا شخص لاریجانی برای بررسی این موضوع اقدام می کند که صحت و سقم آن برای ما خبرنگاران مشخص شود. لاریجانی هم در پایان سخنرانی خود گفت که گزارش کمیته ویژه هنوز به وی داده نشده و تمام موارد توسط کمیته مذکور پیگیری می شود. به دنبال همین پیگیری ها خیلی از بازداشت شدگان آزاد شدند.

*لاریجانی در این نشست به خبرنگاران توصیه کرد با وجود شرایط کشور و کج سلیقگی در رفتار برخی سیاسیون ضمن توجه به مسائل خرد، بیشتر به مسائل کلان کشور از جمله منافع ملی اهمیت داده و به مسائل خردی که منافع ملی را به خطر می اندازد دامن نزده و به عبارت دیگر آب بر آتش بریزند نه بنزین.

* لاریجانی در آخرین جمله خود به خبرنگاران گفت که مجلس جذابیت های خاص خود رابرای شما دارد که با افراد مختلف ارتباط برقرار می کنید.

*رئیس مجلس در پایان در جمع خبرنگاران به سئوالات آنان پاسخ داد او در پاسخ به این سئوال که چرا حامیان دولت در مجلس به دنبال کنار زدن شما از ریاست فراکسیون اصولگرایان هستند با زیرکی خاص خود گفت که " این سئوال شما مصداق "علوم لاینفع" است. او در سخنرانی خود تاکید کرده بود که اگر رسانه ها به مسائلی خردی که در کشور رخ می دهد دامن بزنند در مسیر علوم لاینفع حرکت کرده اند یعنی در باطن این مسائل حقیقت وجود ندارد. " به این ترتیب لاریجانی به این سئوال که این روزها دغدغه حامیان دولت و حتی شخص لاریجانی و حامیان وی در مجلس است اینگونه پاسخ داد.

*در این نشست از چند تن از خبرنگاران تعدادی از رسانه ها تقدیر شد و این خبرنگاران لوح تقدیری از دستان لاریجانی به رسم یادبود هدیه گرفتند.

*نمایندگان رسانه های خبری، خبرگزاری مهر، روزنامه اعتماد ملی، واحد مرکزی خبر، رادیو، روزنامه جام جم، روزنامه وطن امروز و خبرنگارانی بودند که رسما توسط لاریجانی لوح تقدیر دریافت کردند.

*پس از پایان این نشست علی لاریجانی با خبرنگاران عکس یادگاری گرفت.