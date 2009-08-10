84 شمع روشن به یاد "قاله مره" در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم که شنبه گذشته برگزارشد ابتدا فیلمی مستند ساخته "حمید قوامی" درباره زندگی و آثار هنری این هنرمند فقید به نمایش درآمد که در این فیلم عبدالله زاده زندگی خود و نیز چگونگی گرایش‌اش به ساز شمشال را شرح داده بود.



سخنرانی دو نوازنده به نام‌های "وریا احمد" و "آمانج غازی" و نیز یک نویسنده به نام "جبار جمال غریب" از دیگر برنامه‌های این مراسم بود؛همچنین در این مراسم چهلمین شماره نشریه ادبی، هنری "چلاواز" ویژه این هنرمند فقید رونمایی و در پایان 84 شمع به نشانه 84 سال زندگی قاله مره روشن شد.



قاله مره از نوازندگان چیره دشت شمشال 31 اردیبهشت ماه امسال به دلیل بیماری درگذشت و پیکرش در کنار آرامگاه خواننده کرد "حسن زیرک" در بوکان شهر زادگاهش به خاک سپرده شد.

