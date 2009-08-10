توزیع 410 تن گوشت مرغ و قرمز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای کنترل و نظارت مازندران در ساری افزود: با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان ضمن توسعه زمینه های تنظیم بازار کالا با افزایش نظارت بر کالاهای اساسی بالاخص یارانه ای با هرگونه احتکار کالا به شدت برخورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه شهریور ماه و روند افزایش تقاضا برای خرید فصل بازگشایی مدارس و همزمانی با ماه مبارک رمضان طرح ویژه نظارت و بازرسی در سراسر استان به مدت 40 روز با حضور تمامی بازرسان، کارشناسان سازمان بازرگانی، بازرسان مجامع امور صنفی طرح تشدید بازرسی انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران نیز از برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تمامی شهرستان های استان از 15 شهریور ماه خبر داد .

وفایی نژاد افزود: از ابتدای مرداد ماه سال جاری بیش از 350 تن گوشت مرغ و 60 تن گوشت قرمز در سراسر استان توزیع که این امر ضمن توقف افزایش قیمت، روند کاهش قیمت مرغ را نیز در برداشته و به ادامه عرضه گوشت مرغ و کوشت قرمز تا پایان شهریور ماه ادامه می دهیم.