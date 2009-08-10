دانشگاه تربیت معلم اعضای هیئت علمی استخدام می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دانشگاه تربیت معلم به منظور تکمیل کادر هیئت علمی خود از دانش آموختگان معتبر داخل و خارج با مدرک دکتری تخصصی PhD ، براساس آیین نامه جذب هیئت علمی به صورت تمام وقت دعوت به همکاری کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه آمده است، حداکثر سن داوطلبان نباید بیشتر از 45 سال باشد و ارائه مستندات مدارک علمی هنگام دعوت به مصاحبه الزامی است.

ریاضی، شیمی، علوم کامپیوتر، فیزیک، زیست شناسی، مهندسی عمران، مهندسی صنایع علوم تربیتی از جمله رشته های مورد نیاز این دانشگاه است.

متقاضیان می توانند مدارک خود را به نشانی کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه تربیت معلم، دبیر خانه هیئت اجرایی جذب، کدپستی 3197937551 ارسال کنند.

