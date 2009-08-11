ارتباطات در دانمارک؛ مستقل از راه وترابری و همنشین وزارت علوم و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دانمارک یکی از کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی است که در شمار یکی از کشورهای توسعه یافته جای دارد. در این کشور وزارت علوم، فناوری و نوآوری و وزارت حمل و نقل دو وزارت کاملا مستقل است و هر یک وظایف مخصوص به خود را به عهده دارد.

وزارت علوم، فناوری و نوآوری

فعالیت اصلی این وزارتخانه در فضاهای تحقیقات، فناوری اطلاعات (IT)، نوآوری، مخابرات و آموزش عالی است. این وزارت شامل آژانس تله کام و IT ملی، آژانس علوم دانمارک و آژانس دانشگاه، فناوری و نوآوری بوده و همچنین توسعه موسسات و دانشگاهها در دانمارک از دیگر اهداف مهم این وزارتخانه هستند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

فناوری اطلاعات و ارتباطات از بخشهای مهم وزارت علوم، فناوری و نوآوری است که بر تمام بخشهای جامعه دانمارک اثر می گذارد به طوری که توسعه در بخش ICT توانسته است همانند سایر کشورهای توسعه یافته در رشد اقتصادی این کشور تاثیرات مثبتی برجای بگذارد. همچنین توسعه ICT در این کشور موجب شده است که موقعیت دانمارک در بخش فناوریهای برتر و نوآوری در سطح جهانی به رشد قابل توجهی داشته باشد.

این وزارتخانه در بخش ICT تمرکز خود را بر روی سه فضای اصلی معطوف کرده است که عبارتند از:

شهروند دیجیتالی

تمام شهروندان باید بتوانند از مزایای پتانسیلهای دیجیتال بهره مند شوند. این امر با توسعه زیرساختهای ICT همچون مخابرات و توسعه پهنای باند اینترنت میسر شده است.

کسب و کار دیجیتالی

کسب و کار دانمارک بیشترین منفعت را از دیجیتالی شدن به دست آورده است به طوری که این کشور درحال حاضر به نتایج خوبی در رقابت جهانی رسیده است.

بخش دولت دیجیتالی

ICT عملکردهای بسیار چشمگیری در بخش مدیریت دولتی و ارائه منسجم خدمات عمومی دارد. این وزارت از توسعه دیجیتالی شدن در بخش عمومی حمایت می کند و در این راه از استانداردها و امنیت ICT بهره می گیرد. آژانس تله کام و IT ملی مسئول ساماندهی فعالیتهای این بخش است.

وزارت حمل و نقل و انرژی

به گزارش مهر، مهمترین مسئولیت وزارت حمل و نقل در این کشور ساماندهی و مدیریت جاده ها، وسایط نقلیه، راه آهن، بنادر، عملیات راه سازی، حفاظت ساحلی، خطوط هوایی، فرودگاهها، هواشناسی و خدمات پستی است.

به گزارش مهر، نگاهی گذرا به دولت دانمارک نشان می دهد که این دولت به عنوان کشوری توسعه یافته به خصوص در عرضه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت ویژه ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات می دهد.

البته نگاه به فناوری اطلاعات در تمامی بخشهای یک کشور و دولت که می خواهد دولت الکترونیک نیز داشته باشد ضروری است. در کشورهای توسعه یافته هیچگاه به فناوری و فناوری اطلاعات نگاه تک بخشی نمی شود بلکه سازمانها و وزارتخانه ها در حیطه کاری خود به این فناوریها توجه ویژه دارند.

اما نکته قابل تامل این است که در دانمارک بر خلاف آنچه گفته می شود و بسیاری از کارشناسان کشورمان نیز به آن انتقاد می کنند "راه" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" مسیر مستقلی ندارند و این نشان می دهد سیاستگزاران این کشور سنخیتی در این دو حوزه کاری تشخیص نداده اند.