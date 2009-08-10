تزریق پنج میلیارد مترمکعب گاز شیرین از پارس جنوبی به شبکه خانگی

سرپرست کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز مجتمع گاز پارس جنوبی از برداشت بیش از پنج میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان گازی پارس جنوبی در تیر ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه محمد رضا جولایی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: پس از تصفیه گاز در پالایشگاه های اول تا پنجم پارس جنوبی بیش از پنج میلیارد متر مکعب گاز شیرین به شبکه مصرف کشور تزریق شد.

وی گفت: در این مدت بیش از هفت میلیون و 900 هزار بشکه میعانات گازی، بیش از 23 هزار و 800 تن گوگرد و بیش از 80 هزار و 500 تن گاز مایع بوتان و پروپان در مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شده است.

سرپرست کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز مجتمع گاز پارس جنوبی حجم اتان تولیدی در پالایشگاه های پارس جنوبی در این مدت را بیش از 66 هزار تن برشمرد و افزود: تمامی اتان تولید شده در این مجتمع به پتروشیمی جم ارسال شده است.

جولایی افزود: در تیر ماه امسال 96 میلیون متر مکعب گاز شیرین نیز به پتروشیمی پارس و بیش از یک میلیون و 900 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی برزویه (نوری) ارسال شده است.

به گفته وی بیش از شش میلیون و 700 هزار بشکه میعانات گازی توسط نفتکش ها و بیش از 56 هزار تن LPG از مجتمع گاز پارس جنوبی به خارج از کشور صادر شده است.