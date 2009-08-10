شش هزار واحد "شیرین شهر" اهواز تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی الیاسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان شهریور 1389، شش هزار واحد از شهر شیرین شهر اهواز آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد در عین حال سایر واحدها در برنامه ای دو ساله آماده می شوند.

الیاسی افزود: جاده شرقی اهواز با مسافت 20 کیلومتر نزدیکترین راه اتصال به این شهر است که آن را به عنوان جاده اصلی ارتباط شهرهای اهواز و شیرین شهر در نظر گرفته ایم.

وی افزود: با انجام طرح های اولیه از آخرین ایستگاه قطارشهری در کوت عبدالله، یک مسیر دیگر با قطارشهری به شیرین شهر متصل خواهد شد که این مسیر بر خلاف شهر اهواز روگذر بوده و مطالعه اولیه آن به انجام رسیده است.

الیاسی اظهار داشت: شهرسازی یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و این پروسه بسیار سخت و هزینه آور است و برای اسکان در یک شهر نیاز به امکانات اولیه برای زندگی از قبیل امنیت، آب، تلفن، فاضلاب و برق می باشد که ما توانستیم در تهیه این امکانات اولیه بیشترین پیشرفت را داشته باشیم.

وی در مورد وضعیت محیط زیستی شیرین شهر گفت: کمربند سبزی در اطراف شهر با 30 هزار اصله درخت ایجاد شده است، ضمن اینکه در بخش دفع فاضلاب اجازه نمی دهیم قطره ای از آن وارد آبهای جاری و یا زیرزمینی شهر شود.

وی تصریح کرد: همچنین باتوجه به استفاده از پیشرفته ترین پروژه های شهرسازی در شیرین شهر سعی برآن شده تا در دفع زباله نهایت بهداشت و سالم محیط و شهروندان در نظر گرفته شود.

الیاسی تصریح کرد: ما با دریافت اعتبار در سفر ریاست جمهوری به مبلغ 10 میلیارد ریال و نیز قرارداد با شرکت بنیاد تعاون ناجا باعث پیشرفت طرح های اجرایی در شیرین شهر شده ایم.

مدیر عامل شرکت توسعه و عمران شهر جدید شیرین شهر اضافه کرد: اگر شهر اهواز بخواهد حاشیه نشینی را به سرعت کاهش دهد باید به شهرسازی روی آورد و این بهترین روش برای حل مشکل حاشیه نشینی است.

الیاسی همچنین از تاسیس یک شهرک صنعتی شکر در جنوب شیرین شهر خبر داد.