حمله به مقر نیروهای ناتو در افغانستان/ طالبان پاکستان درپی تعیین رهبر جدید

زخمی شدن چهار شهروند غیرنظامی در افغانستان، حمله به مقر نیروهای ناتو در استان قندوز و تصمیم طالبان پاکستان برای تعیین یک رهبر جدید از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.