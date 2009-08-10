حمله به مقر نیروهای ناتو در افغانستان/ طالبان پاکستان درپی تعیین رهبر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در شهر خوست واقع در شرق افغانستان چهار شهروند غیرنظامی زخمی شدند.
همچنین مقامات افغان اعلام کردند که امروز دوشنبه شماری از شبه نظامیان به استان لوگار در 60 کیلومتری پایتخت این کشور حمله کردند.
بر اساس این گزارش تاکنون هیچ گزارشی در مورد میزان تلفات در این حمله وجود ندارد.
خبر دیگر اینکه امروز دوشنبه یک بمب گذار انتحاری به سنگر نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در استان قندوز واقع در شمال افغانستان حمله کرد.
همچنین رحمان ملک وزیر کشور پاکستان امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو بی بی سی اعلام کرد که تمام اطلاعات در مورد کشته شدن بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستان را تایید می کند و آنها درصدد انتخاب تعیین جانشین برای وی هستند.
نظر شما