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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

طویل ترین خط متروی کشور در کرج راه اندازی می شود

طویل ترین خط متروی کشور در کرج راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: با افزوده شدن هفت کیلومتر به طول مسیر خط دو قطارشهری کرج، طویل ترین خط متروی کشور در کرج راه اندازی می شود.

مدیرعامل سازمان قطارشهری کرج و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پس از موافقت شورای ترافیک استان تهران با افزایش هفت کیلومتری طول مسیر خط دو قطار شهری کرج، طول مسیر خط دو قطار شهری کرج در ردیف طویل ترین خطوط متروی کشور قرار می گیرد.

 نادر رضا نوری افزود: با این افزایش، طول مسیر خط دو قطار شهری کرج به 34 کیلومتر افزایش می یابد.

 وی افزود: اکنون برای این خط 27 ایستگاه پیش بینی شده که با این افزایش طول مسیر، هفت ایستگاه نیز اضافه می شود . 

نوری بیان داشت:‌ خط دو قطار شهری کرج از میدان شهید بهشتی کمالشهر آغاز شده و در چهار راه ملارد شهرستان شهریار خاتمه می یابد.

وی خاطرنشان کرد:‌ مطالعات مربوط به راه اندازی خط سه قطار شهری کرج "خط هوایی" نیز توسط کارشناسان و متخصصان دانشگاه صنعتی امیر کبیر انجام شده است.

نوری گفت:‌ مطالعات انجام شده همراه با نقطه نظرات این سازمان برای راه اندازی این خط به شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ارائه شده که به محض تامین اعتبارات عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

کد مطلب 927347

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