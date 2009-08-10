اراک قهرمان مسابقات کاراته بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این دور از مسابقات در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک جریان داشت، در بخش کاتا تیمهای کرمان و اصفهان به ترتیب مقام دوم و سوم و در بخش کومیته نیز تیم اصفهان عنوان دوم و تیم فارس مقام سوم را کسب کرد.

هشتمین دوره مسابقات کاراته سبک کیوکوشین مات سوئی بانوان کشور شب گذشته در اراک پایان یافت، در این دور از مسابقات 228 بانوی کاراته کا در قالب 16 تیم از استانهای فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی، همدان، کرمان، گلستان و یزد با یکدیگر به رقابت پرداختند.