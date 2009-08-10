  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۲

اراک قهرمان مسابقات کاراته بانوان کشور شد

اراک قهرمان مسابقات کاراته بانوان کشور شد

اراک - خبرگزاری مهر: در پایان هشتمین دوره مسابقات کاراته بخش کاتا و کومیته سبک کیوکوشین مات سوئی بانوان کشور، تیم بانوان اراک در جایگاه قهرمانی این مسابقات ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این دور از مسابقات در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک جریان داشت، در بخش کاتا تیمهای کرمان و اصفهان به ترتیب مقام دوم و سوم و در بخش کومیته نیز تیم اصفهان عنوان دوم و تیم فارس مقام سوم را کسب کرد.

هشتمین دوره مسابقات کاراته سبک کیوکوشین مات سوئی بانوان کشور شب گذشته در اراک پایان یافت، در این دور از مسابقات 228 بانوی کاراته کا در قالب 16 تیم از استانهای فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی، همدان، کرمان، گلستان و یزد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کد مطلب 927359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها