به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نخبگان جامعه پزشکی کشور در دیدار با وزیر بهداشت، با ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود خواستار حضور دکتر لنکرانی در کابینه دهم شدند.
در این دیدار که اعضای هیئت بورد، مدیران فعلی و سابق این وزارتخانه، روسای دانشگاههای علوم پزشکی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، افراد با ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود حضور دکتر لنکرانی در کابینه دهم را بهترین گزینه برای به سرانجام رساندن برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درکابینه دهم عنوان کردند.
نخبگان جامعه پزشکی کشور در این دیدار با اشاره به این که بسیاری از نخبگان حوزه و دانشگاه نیز برحضور دکتر لنکرانی در کابینه اصرار دارند، اظهار داشتند: جایگزین شدن فردی که توان کمتری دارد به صلاح نظام سلامت نیست.
دکتر کامران باقری لنکرانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از لطف و محبت نخبگان جامعه پزشکی کشور، اظهارداشت: حوزه سلامت به مقطعی رسیده است که برای حل مشکلات آن نیاز به همکاری بین بخشی وجود دارد و با توجه به زیرساختهای ایجاد شده ادامه این مسیر آسانتر است.
وی با اشاره به دیدگاههای مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه گفت: ایشان در 11 بند از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به موضوع سلامت اشاره کردند و این نشان میدهد که ایشان ظرفیتها وتوان ایجادشده درنظام سلامت رامد نظردارند.
لنکرانی با تاکید بر اینکه امروز حضور در صحنه خدمت یک تکلیف است، گفت: امروز دفاع از کلیت نظام مطرح است و بنده از تکلیف شانه خالی نخواهم کرد.
وزیر بهداشت در پایان با ذکر حدیثی از امام صادق (ع) گفت: در هر جا باشم چه در دولت و چه خارج از آن وظیفه خود میدانم که به دولت کمک کنم و مهم این است که ما به تکلیف عمل کنیم و دست از انقلاب و آرمانهای امام و رهبری بر نداریم.
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