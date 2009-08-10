جزئیات رسیدگی به 433 شکایت مردم از برخورد ماموران پلیس در حوادث اخیر

یک مقام آگاه درنیروی انتظامی به مهر گفت: درپی وقایع پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و برخوردهای یگان ویژه در مقابله با اغتشاشات، متاسفانه در برخی موارد از سوی ماموران نسبت به مردم تعدی گردیده که منجر به اعلام شکایت از سوی شهروندان شده است، این نیرو ضمن دلجویی سعی نموده خسارات وارده را جبران و رضایت شهروندان محترم را نیز به دست آورد.

وی ادامه داد: تعداد 433 فقره شکوائیه و گزارش های مردمی درباره نحوه برخورد ماموران، به این نیرو واصل که بر اساس مناطق شهر تهران به تفکیک مربوط به ولی عصر، انقلاب، سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، آزادی ، میدان صادقیه، میدان پونک، کوی نصر، میدان هفت تیر، جنت آباد، قیطریه و تهرانپارس بوده است.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه تیم های رسیدگی به شکایات سازماندهی و جهت دلجویی و تامین خسارت به مناطق اعزام شدند، گفت : در بررسی های انجام شده 90 فقره شکایت محرز که ضمن دلجویی، خسارات وارده جبران و رضایت شاکیان اخذ شد، تعداد 42 فقره از شکایات پس از رسیدگی ، احراز خسارت نشد.

وی ادامه داد: از مجموع گزارشات واصله تعداد 92 فقره گزارش پس از مراجعه به محل، ساکنین آن بیان داشتند اصلا شکایتی اعلام نکرده بودند و تعداد 91 فقره گزارش نیز تکراری و مربوط به یک موضوع بوده است.

به گفته این مقام مسئول فراوانی موضوعات شکایات، مربوط به تخریب خودرو، شکسته شدن شیشه، تخریب درب منزل، ایراد ضرب و جرح و توهین بوده است.

وی اعلام کرد: مبلغ پرداخت شده بابت 90 فقره گزارش واصله از سوی این نیرو بالغ بر 171.686.000 (یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصد و هشتاد و شش هزار ریال) می باشد.

این مقام آگاه گفت : اقدام فوق در روحیه شهروندان تاثیرات مناسبی بر جای گذاشته و ضمن تشکر مراتب قدردانی خود را از مسئولان ابراز و بیان داشتند که این امر موجب رفع سو برداشت های آنان در خصوص عملکردها و اقدامات علیه اغتشاش گران شد.