نفرات برتر کشتی انتخابی دانشجویان کشور در اراک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در وزن 55 کیلو سهیل منتظری از دانشگاه مشهد و صادق صادقیان از دانشگاه کردستان به ترتیب اول و دوم و عیسی مرتضی زاده از مازندران و صادق نعمتی از دانشگاه شیراز به صورت مشترک سوم شدند.

در وزن 66 کیلوگرم، محمد درستی از دانشگاه علوم انتظامی عنوان نخست وعلی اکبر کاظمی از دانشگاه بین المللی قزوین دوم، وحید پاکزاد از دانشگاه شیراز و میثم حیدری از دانشگاه زنجان به صورت مشترک سوم شدند.

همچنین در وزن 84 کیلوگرم امیر حسین گودرزی از دانشگاه ملایر اول شد، مازیار یزدانی از دانشگاه محدث نوری دوم شدند و وحید اعلایی از دانشگاه علوم انتظامی و محسن مرتضوی از علمی کاربردی به صورت مشترک سوم شدند.

بیست و هشتمین دوره مسابقات انتخابی کشتی آزاد تیم ملی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از روز گذشته با شرکت 198 کشتی گیر دانشجو در قالب 48 تیم در سالن ورزشی شهدای دانشگاه اراک آغاز شده و دو روز ادامه دارد.

نفرات اول تا سوم مشترک این مسابقات به رقابتهای المپیاد دانشجویان کشور که سال آینده برگزار می شود، راه خواهند یافت.