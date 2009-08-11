فضای مجازی عامل نزدیکی پژوهشگران به یکدیگر است

محمد تقی چاوشی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که آیا قابلیتهای فضای مجازی برای گسترش گفتگو به عنوان مؤلفه اساسی فلسفه ، مناسبت است؟ گفت: برای اشاعه فلسفه و آموزش آن، فضای مجازی می‌تواند کارآمد باشد اما فرق است بین فلسفه آموختن و نظرات فیلسوفان را به‌خوبی دانستن با فلسفه‌ورزی .

وی افزود: آنچه امروزه در مجامع علمی ما مورد بررسی قرار می گیرد نظرات فلاسفه است و لذا یک طریق مناسب برای آموزش فلسفه و اقوال فیلسوفان فضای مجازی است.

استاد فلسفه دانشگاه مفید قم افزود: فضاهای مجازی پژوهشگران را در ارتباط نزدیک با هم قرار می‌دهد و بحث دوری زمانی و مکانی را تا حد بسیاری از بین می‌برد.

چاوشی در پاسخ به این سؤال که فضای مجازی تا چه اندازه در تکثر فلسفی جهان ما نقش داشته است؟ گفت: فضای مجازی، کتابخانه‌های مجازی، کاربرانی که می توانند از این فضای مجازی استفاده کنند باعث شده تا تحقیقات محققان سادگی بیشتری پیدا کرده و دسترسی به منابع سهل الوصولتر شود.

وی از دیگر مزایای فضای مجازی را امکان استفاده محققان و پژوهشگران از دستاوردها و کاوشهای یکدیگر عنوان کرد .