تلاش سارکوزی برای آزادی شهروند فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران

هبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلا سارکوزی" می کوشد راهی برای آزاد کردن "کلوتید ریس" شهروند این کشور از زندان در ایران بیابد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با اعلام این خبر از رایزنیهای سارکوزی در راستای آزادی این معلم فرانسوی که اخیرا در ایران محاکمه شد، خبر داد.

این در حالی است که در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت کنندگان در اغتشاشات اخیر تهران، این معلم 24 ساله فرانسوی نیز حضور داشته و از برخی اقداماتش در روزهای پس از انتخابات در ایران سخن گفته است. وی از سوی دادگاه متهم به انجام جاسوسی برای برای افراد و یا گروههایی در خارج از ایران شده است.

در همین رابطه یکی از مقامهای دولت فرانسه گفت : سارکوزی پرونده خانم ریس را به دقت دنبال می کند. وی افزود: رئیس جمهوری در حال رایزنی و برقراری تماس با افرادی است که به نوعی دارای نفوذ بوده و می توانند در آزادی این شهروند فرانسوی نقش آفرینی کنند. پاریس پیش از این، اتهام جاسوسی این شهروند را تکذیب کرده بود.

همچنین وزیر امور خارجه فرانسه درباره اتهام "کلوتید ریس" بر مشارکت در ناآرامی های اخیر کشورمان مدعی شد: این اتهام بی پایه و اساس است و اعتراف وی مبنی بر مشارکت در تظاهرات های ایران به وی دیکته شده است. کوشنر در ادامه ادعا کرد : فرانسه تنها در صورتی انتخاب مجدد احمدی نژاد را به رسمیت خواهد شناخت که تمامی مردم ایران ریاست جمهوری وی را تایید کنند.