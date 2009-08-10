به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه اوکراین گرامیداشت "والری لوبانفسکی"، تئوریسین فقید فوتبال اوکراین طی روزهای 20 و 21 مرداد با شرکت تیم‌های آلمان، ترکیه، اوکراین و ایران در شهر کی‌یف برگزارخواهد شد و تیم فوتبال امید کشورمان فردا از ساعت 17 به وقت اوکراین (18:30 به وقت تهران) در ورزشگاه "بارازینکا" به مصاف تیم میزبان خواهد رفت.

مطبوعات و رسانه‌های گروهی اوکراین تبلیغات وسیعی پیرامون این تورنمنت و حضور تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات به راه انداخته‌اند و به نظر می رسد دیدار افتتاحیه بین ایران و اوکراین با استقبال گسترده‌ای از سوی تماشاگران و علاقمندان به فوتبال در کشور میزبان روبرو شود.

فردا در دومین دیدار تورنمنت اوکراین از ساعت 20:30 به وقت محلی نیز آلمان، قهرمان امیدهای اروپا با ترکیه دیدار خواهد کرد. تیم‌های برنده روز اول به فینال تورنمنت اوکراین صعود خواهند کرد و تیم‌های بازنده دیدار رده بندی را برگزار می کنند.

تیم فوتبال امید کشورمان ظهر روز یکشنبه وارد کی‌یف شد و تاکنون یک جلسه تمرینی سبک را برگزار کرده و قرار است عصر امروز نیز یک ساعت تمرینات گروهی و هماهنگی داشته باشد.

تیم کشورمان برای دیدار با اوکراین هیچ بازیکن مصدومی ندارد و به گفته سرپرست این تیم تمامی بازیکنان در آمادگی کامل به سر می برند.