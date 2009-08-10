  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

تورنمنت لوبانفسکی- کی‌یف/

امیدهای فوتبال فردا به مصاف اوکراین می‌روند/ دیدار آلمان با ترکیه

امیدهای فوتبال فردا به مصاف اوکراین می‌روند/ دیدار آلمان با ترکیه

تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین دیدار خود در تورنمنت چهار جانبه لوبانفسکی اوکراین عصر سه‌شنبه به مصاف تیم میزبان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه اوکراین گرامیداشت "والری لوبانفسکی"، تئوریسین فقید فوتبال اوکراین طی روزهای 20 و 21 مرداد با شرکت تیم‌های آلمان، ترکیه، اوکراین و ایران در شهر کی‌یف برگزارخواهد شد و تیم فوتبال امید کشورمان فردا از ساعت 17 به وقت اوکراین (18:30 به وقت تهران) در ورزشگاه "بارازینکا" به مصاف تیم میزبان خواهد رفت.

مطبوعات و رسانه‌های گروهی اوکراین تبلیغات وسیعی پیرامون این تورنمنت و حضور تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات به راه انداخته‌اند و به نظر می رسد دیدار افتتاحیه بین ایران و اوکراین با استقبال گسترده‌ای از سوی تماشاگران و علاقمندان به فوتبال در کشور میزبان روبرو شود. 

فردا در دومین دیدار تورنمنت اوکراین از ساعت 20:30 به وقت محلی نیز آلمان، قهرمان امیدهای اروپا با ترکیه دیدار خواهد کرد. تیم‌های برنده روز اول به فینال تورنمنت اوکراین صعود خواهند کرد و تیم‌های بازنده دیدار رده بندی را برگزار می کنند.

تیم فوتبال امید کشورمان ظهر روز یکشنبه وارد کی‌یف شد و تاکنون یک جلسه تمرینی سبک را برگزار کرده و قرار است عصر امروز نیز یک ساعت تمرینات گروهی و هماهنگی داشته باشد.

تیم کشورمان برای دیدار با اوکراین هیچ بازیکن مصدومی ندارد و به گفته سرپرست این تیم تمامی بازیکنان در آمادگی کامل به سر می برند.

کد مطلب 927376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها