99 درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عزیزالله رمضانی بعد ازظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر هندودر از توابع شهرستان شازند در استان مرکزی افزود: زمینه استفاده 14 میلیون خانوار کشور از نعمت گاز فراهم شده است و این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه، تلاش این شرکت استفاده عموم مردم از این نعمت است، خاطرنشان کرد: رسیدن به این میزان بهره مند در حالی است که تا قبل از انقلاب تنها پنج شهر کشور دارای گاز طبیعی بودند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر لزوم صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع موجود گاز در کشور تاکید کرد و افزود: تلاش ما تامین گاز کشور در هر شرایطی است با این حال درست مصرف کردن شهروندان سهم مهمی در توسعه و تامین منابع سوختی دارد.

وی از ارائه آموزش‌ به خانواده‌هایی که هم‌اینک زیرپوشش شرکت ملی گاز ایران در آمدند خبر داد و گفت: رعایت ایمنی در استفاده از گاز یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید از سوی مشترکان مورد توجه قرار گرفته تا موجب بروز سوانح ناخوشایند نشود.

وی استان مرکزی را استانی در شاهراه حمل و نقل و سوخت رسانی کشور خواند و گفت: اکنون 99 درصد جامعه شهری و 54 درصد جامعه روستایی کشور از این نعمت خدادادی فراهم شده است.