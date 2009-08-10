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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۲۳

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صدهزار دلار پیرزن بی‌خانمان به گربه‌هایش رسید

صدهزار دلار پیرزن بی‌خانمان به گربه‌هایش رسید

زن 94 ساله بی‌خانمانی که روز گذشته جسدش در خیابان هربورد انگلیس پیدا شد برای دو گربه‌اش یک صد هزار پوند ارث باقی گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، هبرو که در جنگ جهانی دوم پایش را از دست داده بود و  سال‌ها در زیر پل خیابان هربرد انگلیس زندگی می‌کرد، روز گذشته بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.

نیروهای پلیس پس از حضور در محل زندگی این زن مسن وسایل شخصی وی را بازرسی کردند تا در صورت امکان به خانواده یا اعضای فامیل وی خبر فوتش را گزارش دهند.

در بررسی وسایل این پیرزن 94 ساله نامه وصیت نامه‌ای پیدا می‌شود که مشخص کرده مبلغ یک صد هزار دلار دارایی هبرو که در بانک رویال انگلیس سرمایه‌گذاری شده با عنوان ارث به گربه‌هایش تعلق یافته است.

کد مطلب 927380

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