گازرسانی به 82 روستای هندودر با حضور وزیر نفت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در این مراسم که بعداز ظهر دوشنبه برگزار شد، گفت: خط انتقال گاز این شهر به طول 43 هزار متر و قطر هشت و شش اینچ از خط انتقال گاز 30 اینچ غرب کشور انشعاب گرفته شده و با عبور از مناطق کوهستانی و روستاهای مسیر، گاز شهر هندو‌در از این طریق تامین می‌شود.

غلامرضا مشایخی افزود: عملیات اجرای خط انتقال گاز این شهر در خرداد ماه سال 86 آغاز و با صرف 27 میلیارد و 650 میلیون ریال علاوه بر تامین کالا و اجرای این طرح زمینه برای تامین گاز ساکنان شهر هندودر و 82 روستای آن با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 142 خانوار انجام شده است که عملیات اجرای این خط مراحل پایانی و آزمایشی خود را می‌ گذراند.

وی گفت: همزمان با پایان اجرای خط انتقال گاز شهر هندو‌در مقدمات و طراحی گازرسانی داخلی این شهر انجام و در مردادماه سال جاری نسبت به انتخاب پیمانکار برای اجرای گاز رسانی داخلی شهر اقدام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اضافه کرد: برای گازرسانی داخلی شهر هندودر نیاز به اجرای 13 هزار متر شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن و نصب 530 عدد علمک گاز و همچنین نصب یک ایستگاه تقلیل فشار CGS با ظرفیت 20 هزار مترمکعب و یک ایستگاه تقلیل فشار KBS به ظرفیت پنج هزار مترمکعب با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 732 میلیون ریال از منابع داخلی شرکت گاز استان نیاز بوده که این مبلغ تامین شده است.

مشایخی افزود: با اجرای شبکه ‌های داخلی و نصب علمکهای گاز این شهر که به طول 300 کیلومتر به انجام می ‌رسد، دو هزار و 200 نفر از ساکنان شهر هندودر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.