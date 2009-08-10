مهاجرت به امریکا مساوی با مرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کیاسال نیوز، هم اکنون بیش از 9 میلیون شهروند امریکایی به نوعهای مختلف سرطان مبتلا هستند که 37درصدشان به این کشور مهاجرت کردهاند.
آداب زندگی و شیوه تغذیهای شهروندان امریکایی پر از مشکلات است به طوریکه بیشتر کودکان و بزرگسالان گرفتار چاقیهای خطرناک هستند و به نوعی از بیماریهای گوناگون رنج میبرند.
پژوهشگران دانشگاه میامی بر این باورند که استفاده بیش از حد از انواع غذاهای حاضری و فست فود و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از مهمترین مشکلاتی است که جامعه امریکا را در برگرفته و روز به روز به مرحله خطر نزدیکتر میکند.
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