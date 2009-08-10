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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

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مهاجرت به امریکا مساوی با مرگ است

مهاجرت به امریکا مساوی با مرگ است

پژوهشگران دانشگاه میامی امریکا اعلام کرده‌اند که زندگی در شهرهای امریکا خطر ابتلا به انواع سرطان را تا 40 درصد افزایش می‌دهد و سلامت شهروندانش را بیش از هر کشور دیگری به خطر می‌اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، هم اکنون بیش از 9 میلیون شهروند امریکایی به نوع‌های مختلف سرطان مبتلا هستند که 37درصدشان به این کشور مهاجرت کرده‌اند.

آداب زندگی و شیوه تغذیه‌ای شهروندان امریکایی پر از مشکلات است به طوریکه بیشتر کودکان و بزرگ‌سالان گرفتار چاقی‌های خطرناک هستند و به نوعی از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برند.

پژوهشگران دانشگاه میامی بر این باورند که استفاده بیش از حد از انواع غذاهای حاضری و فست فود و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلاتی است که جامعه امریکا را در برگرفته و روز به روز به مرحله خطر نزدیک‌تر می‌کند.

کد مطلب 927388

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