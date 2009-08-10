اشتاین مایر خواستار گسترش روابط روسیه و ناتو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "فرانک والتر اشتاین مایر" گفت : معتقدم که باید هرچه سریع تر روسیه و ناتو روابط خود را از سر بگیرند و همکاریهای خود را در زمینه امنیتی افزایش دهند.

وی همچنین از تلاشهای انجام شده در زمینه برگزاری نشست وزیران شورای روسیه و ناتو در ماه ژوئن قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین اعلام کرد ناتو و روسیه در زمینه هایی از جمله دزدی دریایی، وضعیت ثبات در افغانستان و جلوگیری از تکثیر تسلیحات هسته ای دارای اهداف مشترک هستند.

اشتاین مایر اشاره کرد که اعضای ناتو به اتفاق آرا تصمیم گرفته اند به همکاریهای گسترده ای خود با گرجستان و اوکراین در نشست اواسط تابستان ادامه دهند.

گفتنی است در ماه دسامبر گذشته، ناتو آمادگی خود را برای مذاکره با روسیه درباره موارد اختلاف اعلام کرد، اما این امر با توجه به مانور مشترک نظامی ناتو با گرجستان در ماه می و انتقادات روسیه منتفی شد.