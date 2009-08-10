حریفان سختی پیش رو داریم/ فینالیست می شویم

محمد فنایی، سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: حضور 3 تیم اروپایی در تورنمنت اوکراین که از کشورهای مدعی در سطح تیم‌های جوانان و امید به شمار می روند، شرایط مطلوبی را برای آمادگی بازیکنان امید فراهم کرده تا در تقابل با تیم‌های اروپایی، میزان آمادگی و هماهنگی آنها ارزیابی شود.

فنایی تصریح کرد: خوشبختانه تمامی 20 بازیکنی که همراه تیم امید در تورنمنت اوکراین حضور دارند در شرایط آمادگی بالایی قرار دارند و تلاش خواهیم کرد به عنوان تنها تیم آسیایی این تورنمنت از اعتبار فوتبال ایران و قاره دفاع کنیم.

وی با بیان اینکه هدف تیم امید صعود به دیدار فینال تورنمنت اوکراین است، تصریح کرد: هرچند دیدار با تیم میزبان در دیدار افتتاحیه تورنمنت اوکراین بازی سختی به شمار می رود و حریف در دیدار فردا از امتیاز زمین و تماشاگر برخوردار است اما تیم امید تلاش خود را برای پیروزی و راهیابی به دیدار فینال به کار می بندد.

سرپرست تیم امید در پایان با بیان اینکه این تورنمنت به مناسبت بزرگداشت والری لوبانفکسی، تئوریسن بزرگ فوتبال اوکراین برگزارمی شود، یادآور شد: قرار است به همین مناسبت فردا مجموعه بازیکنان و کادر فنی با حضور بر سر مزار این مربی مطرح فوتبال جهان و تقدیم گل، یاد و خاطره این مربی اسطوره‌ای را گرامی بداریم.