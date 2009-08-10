کارهای فرهنگی استان قزوین باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری عصر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در استانداری قزوین تشکیل شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید در جهت تحقق اهداف و برنامه های کارگروه صیانت از حقوق شهروندی حرکت کنند و در کارگروه نیز باید موضوعاتی مطرح و پیگیری شود که اقدامات موازی با مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان قزوین صورت نگیرد.

وی افزود: صیانت از حقوق شهروندی یکی از مباحث مهمی است که می تواند در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شود و مورد گفتگوی کارشناسی قرار گیرد.

صابری با بیان اینکه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی می تواند برخی از قوانین موجود را بررسی مجدد کرده و برای اصلاح آن طرحهایی را ارائه دهد، اظهار داشت: تحقق این امر در گرو حرکت اصولی دستگاه های مرتبط با این کارگروه است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار عنوان کرد: اگر محدودیتی در این زمینه در برخی از دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد باید با بررسی در کارگروه صیانت از حقوق شهروندی رفع شود.

صابری یادآور شد: در حوزه فرهنگ مشکلات زیاد وجود دارد که با نقد کارشناسی و بررسی دقیق فعالیتهای انجام شده، کارهای فراموش شده و استفاده از دیدگاه های اهل فرهنگ می توان برای آینده برنامه های دقیق تری را برای حل مشکلات پیش بینی کرد.

در پایان این جلسه سیدی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از طرف اعضا به عنوان رئیس کمیته عفاف و حجاب کارگروه صیانت از حقوق شهروندی انتخاب شد.