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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۵۸

سیروس صابری:

کارهای فرهنگی استان قزوین باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: با نقد و بررسی فعالیتهای انجام شده در بخش فرهنگی باید برای حل مشکلات موجود چاره اندیشی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری عصر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در استانداری قزوین تشکیل شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید در جهت تحقق اهداف و برنامه های کارگروه صیانت از حقوق شهروندی حرکت کنند و در کارگروه نیز باید موضوعاتی مطرح و پیگیری شود که اقدامات موازی با مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان قزوین صورت نگیرد.

وی افزود: صیانت از حقوق شهروندی یکی از مباحث مهمی است که می تواند در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شود و مورد گفتگوی کارشناسی قرار گیرد.

صابری با بیان اینکه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی می تواند برخی از قوانین موجود را بررسی مجدد کرده و برای اصلاح آن طرحهایی را ارائه دهد، اظهار داشت: تحقق این امر در گرو حرکت اصولی دستگاه های مرتبط با این کارگروه است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار عنوان کرد: اگر محدودیتی در این زمینه در برخی از دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد باید با بررسی در کارگروه صیانت از حقوق شهروندی رفع شود.

صابری یادآور شد: در حوزه فرهنگ مشکلات زیاد وجود دارد که با نقد کارشناسی و بررسی دقیق فعالیتهای انجام شده، کارهای فراموش شده و استفاده از دیدگاه های اهل فرهنگ می توان برای آینده برنامه های دقیق تری را برای حل مشکلات پیش بینی کرد.

در پایان این جلسه سیدی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از طرف اعضا به عنوان رئیس کمیته عفاف و حجاب کارگروه صیانت از حقوق شهروندی انتخاب شد.

کد مطلب 927398

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